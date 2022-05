Een goede en regelmatige nachtrust remt het verouderingsproces. We zouden ongeveer zeven uur per nacht moeten slapen.

Slaap jij genoeg?

Slaap is een eerste levensbehoefte. Een goede nachtrust werkt verkwikkend voor lichaam en ziel. Geen wonder dat veel wetenschappers zich vaak en graag over fenomeen ‘slapen’ buigen. Volgens onderzoeken is een goede nachtrust een effectief ‘anti aging medicijn’ en zou je ongeveer zeven uur (niet minder, maar ook niet meer) per nacht moeten slapen.

Slapen om veroudering tegen te gaan

Slapen is volgens wetenschappers goed om lichaamsveroudering tegen te gaan. Een goede nachtrust remt namelijk het oxidatieproces dat tot veroudering leidt. Slapen houdt bovendien de hersenfuncties (concentratievermogen, geheugen en reactievermogen) intact.

Een slaaptekort kan de hormoonhuishouding in de war sturen. Het kan de functie van de schildklier en het insuline niveau verstoren. Bovendien kan het de afgifte van GH (groeihormoon) belemmeren. Groeihormoon dat geproduceerd wordt door de hypofyse, wordt wel gezien als ‘bron van jeugdigheid’. Het is niet alleen verantwoordelijk voor de spiermassa en de gesteldheid van de botten maar heeft ook invloed op onze stofwisseling en op de ‘kwaliteit’ van huid en haar.

Verder schijnt er ook een verband te zijn tussen nachtrust en lichaamsgewicht. Door een slaaptekort zouden er minder leptine (‘honger-hormoon’ dat alles te maken heeft met verzadiging tijdens het eten) worden aangemaakt en zou de eetlust bovendien worden gestimuleerd.

Verder is slaap belangrijk voor de lichamelijke weerstand. Vaak zorgt een chronisch slaaptekort bij ouderen ervoor dat het lichaam infecties minder gemakkelijk de baas kan.

Een slaaptekort heeft bovendien een negatieve invloed op ons humeur. Een goede nachtrust is van belang voor lichaam en geest.

Een regelmatige nachtrust

Beter nog is het als je behalve voldoende slaap ook nog eens voor een regelmatige nachtrust zorgt. Op gezette tijden naar bed gaan helpt tegen slapeloosheid, maar regelmaat zorgt er ook voor dat het lichaam tijdens de nachtrust optimaal kan herstellen en zijn werk kan doen.

Ook een rustige slaapomgeving is van belang. Geluiden, herrie op straat, teveel licht, een slecht matras, een te warme slaapomgeving of een onrustige partner kunnen de nachtrust lelijk verstoren. Om ervoor te zorgen dat lichaam en geest geheel tot rust kunnen komen en ’s morgens fris en uitgerust aan het ontbijt te verschijnen, zullen deze ‘stoorzenders’ zoveel mogelijk moeten worden teruggebracht (al is het misschien niet direct een oplossing om je partner naar de logeerkamer te verbannen).

Een nood-oplossing voor omgevingslawaai dat niet vermeden kan worden, is wel de productie van ‘wit geluid’, een regelmatig geluid dat andere geluiden minder acuut maakt. Je zou het kunnen vergelijken met wit licht als de totale som van alle kleuren licht. Voorbeelden van wit geluid zijn het geluid van een ventilator of het ‘brommen’ van een computer. Er bestaan zelfs ruismachines die speciaal zijn ontwikkeld om de overlast van acute, onregelmatige geluiden terug te brengen.

De perfecte nacht duurt 7 uur

Niet alleen de kwaliteit maar natuurlijk ook de duur van de nachtrust is belangrijk. Een recent onderzoek van de West Virginia University zou hebben uitgewezen dat er een verband is tussen hartziektes en de duur van de nachtrust. Als je meer dan negen uur slaapt, zou je meer kans hebben om bepaalde hartziektes te ontwikkelen dan als je zeven uur slaapt. Maar slaap je minder dan vijf uur per nacht, dan zouden je kansen op dit soort ziektes weer aanzienlijk toenemen. Zeven uur zou daarom perfect zijn. Wel onderstrepen dat onderzoekers dat je deze regel wel elastisch moet toepassen want iedereen is anders. De hoeveelheid slaap hangt verder ook af van je leefomstandigheden, leeftijd en andere factoren. Laten we het er maar op houden dat hoeveel je slaapt vooral een kwestie van gezond verstand is!

