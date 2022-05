Deze pastelkleurige spijkerbroeken voor zomer 2022 zijn supercool

Terwijl de allernieuwste mode ons zo ongeveer letterlijk verblindt met ongewoon felle kleuren, komen we in de spijkerbroekentrends steeds vaker beeldige pastels tegen.

De mode voor lente zomer 2022 is onvoorspelbaar. Waar het ene modehuis – think Dior – een stroom aan outfits in primaire kleuren de catwalk opstuurde, komt het andere modehuis met een (bijna) geheel witte collectie – think Fendi – of met ongewoon zachte pastels.

Pastelkleuren spijkerbroeken lente zomer 2022. Ph. Charlotte Mesman

Die pastels zagen we vooral voor het spijkergoed. Italiaanse merken als MSGM en Sportmax bijvoorbeeld leefden zich uit met spijkerbroeken in supersofte sorbetkleurtjes. Zachte lilakleurtjes, lekkere perziktintjes, suikerspinroze nuances maar ook een lichtblauw-met-witte-lentelucht-fantasieën.

Pastelkleuren spijkerbroeken lente zomer 2022

Eén van de mooiste exemplaren is volgens ons de perzikkleurige, floor sweeping lange spijkerbroek van Sportmax met broekspijpen die aan het uiteinde nog net een vleugje denimblauw laten zien. Om je eraan te herinneren dat we het hier over spijkergoed hebben :-)

Pastelkleuren spijkerbroeken lente zomer 2022. Photo courtesy of Sportmax

De pastelkleurige spijkerbroeken voor lente zomer 2022 hebben verder niet veel nodig. Zo’n broekje spreekt voor zich. Je draagt deze jeans met een simpel T-shirt of een romantische top. Eronder een platte sandaal of een chunky boot.

Pastelkleuren spijkerbroeken lente zomer 2022. Ph. Charlotte Mesman

Wil je je outfit meer schwung meegeven, combineer de spijkerbroek dan met een mooie blouse, misschien zelfs in een fantasie die aansluit bij die van je spijkerbroek. Want double denim setjes zijn nog steeds een trend. Een paar hooggehakte sandaaltjes met bandjes of pittige slingbacks eronder en je hebt een geweldige outfit waarmee je overal de show steelt.

Bekijk de streetstyle en catwalk foto’s maar eens en laat je inspireren. En geef het maar toe: deze spijkerbroeken zijn echt super C.O.O.L.

