Iedereen van elke leeftijd kan luipaardprints hebben

In de mode ben je nooit ergens te jong of te oud voor. Ook niet voor een trendy luipaardfantasie.

Modetrends 2022. Luipaardprints. Foto: Charlotte Mesman

Van die dierenprints zijn we nog lang niet af. Volgens de mode voor lente zomer 2022 gaan we ons het komende seizoen, net zoals afgelopen winter, weer volop in tijger- en luipaardprints hullen. De influencers droegen deze prints tijdens de afgelopen modeweken al, en dat is logisch: het zijn inkoppers waarin je niet onopgemerkt kunt blijven.

Modetrends 2022. Luipaardprints. Foto: Charlotte Mesman

Dat veel mensen een haat-liefde verhouding met grote katten prints hebben, laat zich gemakkelijk verklaren. Met deze fantasieën is het gemakkelijk kantje boord. De lijn tussen stijlvol, fashionable en ordinair is heel subtiel.

Dat komt omdat deze fantasieën enorm uitgesproken zijn. Je kunt er fantastische maxi-statements mee maken. Maar je kunt ze ook in een kleine dosis aan je outfit toevoegen. Daarmee houd je het minimaal en chic.

Modetrends 2022. Luipaardprints. Bij Etro. Foto: Charlotte Mesman

We hebben onze gedachten er even over laten gaan en hebben een aantal stijltips voor je om de luipaardprint op een chique manier te dragen.

Modetrends 2022. Luipaardprints. Foto: Charlotte Mesman

Hoe groter de vlekken, hoe heftiger de impact; hoe kleiner , hoe chiquer .

de vlekken, hoe de impact; hoe , hoe . Trend alert: voor lente zomer 2022 zijn grote vlekken een huge trend, maar je mag natuurlijk ook altijd voor kleinere en minder uitgesproken prints gaan.

een huge trend, maar je mag natuurlijk ook altijd voor kleinere en minder uitgesproken prints gaan. Voor een stijlvol effect combineer big cat prints met effen kleuren : zwart, bruin en neutrals, wit, en – waarom ook niet – met donkerblauw .

: zwart, bruin en neutrals, wit, en – waarom ook niet – met . Wil je op safe gaan, kies dan een top òf een bottom in een dierenprint, maar niet beide, en houd de rest van je outfit effen en clean, ook qua snit. Bijvoorbeeld: een total black outfit met een luipaardjasje of een luipaardbroek met een wit T-shirt en een donkere blazer.

Voor een fashionista look mag je de luipaardprint met andere fantasieën combineren. Dat mogen andere kattenprints zijn maar etnische prints of misschien wel strepen of blokken.

mag je de luipaardprint met andere fantasieën combineren. Dat mogen andere kattenprints zijn maar of misschien wel strepen of blokken. Topper onder de influencers en fashion modellen: een simpele outfit met daarover een supercoole lange jas in luipaardprint (kijk ook eens in vintage shops naar een uniek exemplaar).

in luipaardprint (kijk ook eens in vintage shops naar een uniek exemplaar). Goed om te weten: karakteristiek voor lente zomer 2022 zijn luipaardprints in warme, intense amberkleuren .

. Als je grote katten prints draagt, dan is het oppassen geblazen met strakke kledingstukken , think luipaardleggings (er zijn maar heel weinig mensen die daar goed mee wegkomen!). Ga bij voorkeur voor kledingstukken met een klassieke snit.

, think luipaardleggings (er zijn maar heel weinig mensen die daar goed mee wegkomen!). Ga bij voorkeur voor kledingstukken met een klassieke snit. De combinatie animalier met spijkergoed is super, vooral met donkere denim.

Modetrends 2022. Luipaardprints. Foto: Charlotte Mesman

Voel je je in luipaardprints niet comfortabel, ga dan voor een enkel detail in deze fantasie. Een mooi gevlekt schoentje onder een klassieke outfit, een tas met zo’n exotisch kringeltje of misschien zelfs – om voorzichtig te beginnen – enkel een sjaal.

TRENDYSTYLE