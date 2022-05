Als het aan de Tiktokkers ligt, stappen we ’s avonds druipend van de oliën en het vet in bed. Sluggen is de allernieuwste beautytrend voor huid en haar.

Na skin slugging is nu ook hair slugging een grote TikTok beauty trend

Sluggen is de allernieuwste TikTok beauty trend. Het woord ‘sluggen’ komt ‘slug’, naaktslak, dat diertje dat een glanzend spoor achter zich laat dat doet denken aan gel of vet. Sluggen is dan ook niet meer dan jezelf enorm in het vet zetten.

De grote favoriet voor skin slugging is vaseline. TikTokkers smeren er na het grondig reinigen van de huid grote hoeveelheden van op het gezicht en stappen daar zo mee in bed. Slugging zou goed zijn bij een droge huid omdat vaseline vocht insluit waardoor je huid gehydrateerd blijft en er een mooie glans over ligt.

De trend is afkomstig uit Zuid-Korea waar pro-aging een obsessie is. Ouderdomsverschijnselen moeten niet worden bestreden (anti-aging) maar koste wat het kost worden voorkomen (pro-aging).

Volgens dermatologen zijn vaseline en andere ‘petroleum jelly’ producten inderdaad enorm hydraterend maar het is wel even uitkijken met werkzame stoffen als retinol en vitamine C. Dit zijn mogelijk irriterende stofjes. Het insluiten met vaseline ervan kan deze reacties verergeren.

Een andere slugging trend die momenteel op TikTok de kop opsteekt, is hair slugging. Scalp & hair slugging zou een betere naam zijn geweest omdat het hier vooral gaat om oliën die je in je hoofdhuid masseert en vervolgens ook over de haarlengte verdeelt. Dit zou een traktatie voor hoofdhuid en haar zijn. Ook hier breng je, net zoals bij skin slugging, de olie ’s avonds aan en vervolgens was je die ’s morgens uit. Heb je de volgende dag niets te doen, dan kun je er nog een nachtje overheen laten gaan.

Het meest populair zijn rozemarijnolie, kokosolie en castorolie. Er wordt wel gezegd dat rozemarijnolie de haargroei bevordert en dunner worden van het haar tegengaat. Ook kokosolie hydrateert je hoofdhuid en zou je haar voller en glanzender maken. Castorolie wordt wel wonderolie genoemd en ook deze olie zou wonderen voor de schoonheid van je haar kunnen doen. Deze olie wordt ook wel gebruikt voor vollere wenkbrauwen en wimpers.

Hair slugging is overigens niet nieuw. Hele volkeren kennen de traditie van het dik en frequent in de olie zetten van hun haar om het weelderig te laten groeien. Het is een beproefd beautyritueel dat de moeite van het proberen waard is.



Verwen je haar en hoofdhuid er maar eens mee. In de zomer is hair slugging bovendien ideaal om je haar te beschermen tegen uitdrogen door zon en zee. Masseer royaal olie in de hoofdhuid en breng het spulletje op je lokken aan. Maak een mooie topknot of vlecht en je hebt een up-to-date wet look alias haarmasker waar je zo mee naar het strand kunt.

