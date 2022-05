Zo zien de nieuwe jaren ‘70 spijkerbroeken eruit

Spijkerbroeken met wijd uitlopende pijpen komen weer terug in de mode. Deze zomer dragen we wijd en lang.

Jaren ’70 spijkerbroeken. Photo courtesy of Blumarine

Slim fit jeans dragen we allang niet meer, rechte jaren ’80 spijkerbroeken zijn nog steeds de grote favoriet maar er is nog een ander model nooit aan populariteit zal inboeten, en dat is de jaren ’70 spijkerbroek met wijd uitlopende pijpen.

Oversized jaren ’70 spijkerbroeken

Jaren ’70 spijkerbroeken. Photo courtesy of Blumarine

Ook deze zomer gaan we weer aan seventies jeans. Daarmee kun je alle kanten op. Voor een casual look zijn er wijde modellen met vintage bewerkingen als scheuren en verwassen kleuren. Je draagt ze met een flodderbloes en sandalen voor dat vrijgevochten hippie gevoel.

Slank afkledende spijkerbroekjes met hoge taille

Jaren ’70 spijkerbroeken. Photo courtesy of Saint Laurent

Houd je van een geklede look, steel dan de show met een slank afkledende spijkerbroek met hoge taille en lange, wijd uitlopende pijpen. Deze modellen kleden enorm mooi af en maken je benen optisch gezien langer. Met een paar hoge hakken eronder loop je als het ware op stelten. Stem wel de broeklengte daarop af. De pijpen moeten net op je schoenen vallen.

Hakken onder een spijkerbroek

Jaren ’70 spijkerbroeken. Photo courtesy of Celine

Met deze stijltips komen we direct op een combinatie die we dit seizoen (eindelijk) weer gaan leggen: hakken onder je spijkerbroek. Hoe lang hebben we dat al niet meer gedaan?



Geef je spijkerbroeken look een nieuwe (hernieuwde) dimensie mee door ‘m met pumps te dragen. Of met hooggehakte sandalen. Of met pittige stilettolaarsjes met hak. Sneakers zijn nog steeds prima, maar deze zomer is er meer onder de zon.

En op je spijkerbroek?

En op je spijkerbroek? Cool zijn: crop tops met oversized blazers, witte jaren ’70 tanktops, jaren ’70 flodderbloezen (ook met bikinitops eronder), oversized leren jacks en natuurlijk ook spijkerjacks voor een total denim look, een andere modetrend die we dit seizoen nog vaak gaan zien (en dragen).

