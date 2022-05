Zo creëer je die VIP mode look voor zomer 2022

Kaia Gerber in Celine. Photo courtesy of Celine by Hedi Slimane

Na alle haute couture jurken die op de rode loper van het filmfestival van Cannes 2022 de revue hebben gepasseerd, is de casual-chique look van topmodel Kaia Gerber, dochter van supermodel Cindy Crawford, ronduit verfrissend.

Kaia Gerber, te gast bij het Cannes filmfestival, werd in en rond Antibes gespot in een heerlijk zomerse tandpastawitte broderie jurk. Precies zoals je je een zomerjurk voor aan de Côte d’Azur of in een of andere exotische badplaats voorstelt. Zo’n droomjurk waarvan je alleen al bij het zien ervan blij wordt (en laten we eerlijk zijn, daar moeten we het met dit wispelturige weer in Nederland vaak genoeg van hebben).

Kaia Gerber in Celine. Photo courtesy of Celine by Hedi Slimane

Je kunt ermee op je blote voeten door het zand, maar voor een casual-chique VIP look haal je er een paar rake mode accessoires bij. In het geval van Kaia waren die van Celine by Hedi Slimane.

De grote tas in raffia is één en al natuur. Zee, strand, kruiden, de locale markt, verse groente en fruit, zelfgebakken taarten. Al deze beelden roept deze tas op.

De eenvoudige leren gladiatorsandalen (deze zomer wederom een modetrend) zijn ultrachic. Ze doen vagelijk denken aan de visserssandalen die we in onze kindertijd droegen maar dankzij de stoere, chunky zool en het goudkleurige logo krijgen ze een nonchalante maar geraffineerd je ne sais quoi.

Helemaal top is de zwarte zonnebril, een onmisbaar accessoire voor elke VIP, topmodel en vrouw die stijlvol en zonder al te veel ster allures door het leven wil gaan… en juist daarom als een ster in incognito overkomt.

Zwarte zonnebril. Photo courtesy of Celine

Saillant detail (nu we dan toch in Franse sferen zijn): bijna alle modellen in de modeshow voor lente zomer 2022 van Celine droegen een zwarte zonnebril.

TRENDYSTYLE