Ken jij deze epileertips voor perfecte wenkbrauwen?

Wenbrauwen epileren. Foto Charlotte Mesman

De vorm van wenkbrauwen is trendgevoelig maar zeker ook een persoonlijke kwestie. Laat je je wenkbrauwen door een schoonheidsspecialiste epileren, leg dan goed uit wat je in gedachten hebt, ook al kan het soms geen kwaad om naar specialistisch advies te luisteren. Tegenwoordig heb je schoonheidsspecialistes die zich uitsluitend met wenkbrauwen bezig houden en die weten je vast en zeker meer te vertellen over de actuele wenkbrauwen vormen, technieken en de juiste vorm voor jouw gezicht.

Maar voor het geval je het liever zelf doet, hebben we een paar praktische maar vooral verrassende (!) professionele tips voor je. Heb je pincet en wenkbrauwpotlood bij de hand? Daar gaan we!

1. Teken je wenkbrauwen in (yep!)

Sommige experts raden aan om, voordat je gaat epileren eerst je wenkbrauwen in te tekenen met een wenkbrauwpotlood en ze de gewenste vorm te geven. Dit is een nieuwtje voor ons, maar advies is altijd welkom. De reden hierachter zou zijn dat je op deze manier minder geneigd bent om teveel haartjes uit te trekken. Houd hierbij de standaardregels aan (Klik hier voor alle regels en bekende ‘potloodtesten’ voor het vinden van beginpunt, hoogte boog en eindpunt).

2. Concentreer je op de onderkant van je wenkbrauwen

De onderkant van je wenkbrauwen is het allerbelangrijkst. Die moet schoon en verzorgd zijn. Verwijder de losse haartjes die je her en der onder de wenkbrauwboog ziet. Trek de huid goed strak zodat je de huid niet kapot maakt. Helaas kunnen we er geen haartjes bij epileren, maar leg eens een wenkbrauwpotlood langs de onderkant van je wenkbrauw en kijk eens of die een strakke lijn vormt. Anders intekenen!

3. Borstel je wenkbrauwen omhoog

Borstel je wenkbrauwen omhoog voor extra volume en driedimensionaliteit (iets wat tegenwoordig steeds weer terugkeert in de adviezen – wenkbrauwen zijn NIET twee op de huid getekende strepen). En ga verder naar punt 4.

4. Knip haartjes alleen als het echt nodig is

Het beste advies is om je wenkbrauwen niet te trimmen, maar heb je echt lange en springerige haren, borstel ze dan omhoog en knip die alleen die haartjes af die ‘boven het maaiveld uitsteken’. Let op: knip alleen het hoognodige, dus de puntjes of net iets meer. De meningen zijn verdeeld over het moment van knippen. Sommige experts zien het als een laatste stap, andere als een eerste stap om te voorkomen dat je tijdens het epileren lange haren in z’n geheel verwijdert omdat ze storen.

5. Nu mooi intekenen

Je wenkbrauwen zijn nu klaar. Je ziet dat de bovenkant niet aan de orde komt! Teken ze mooi in en jouw dag is goed!

