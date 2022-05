3x Camille van ‘Emily in Paris’ mode looks om te kopiëren

Camille Razat tijdens het Cannes Film Festival 2022 in Celine by Hedi Slimane. Photo courtesy of Celine

Fashion addicts zullen de Netflix-serie ‘Emily in Paris’ vast niet gemist hebben (en anders is er altijd nog tijd om een inhaalslag te maken). Emily Cooper, vertolkt door Lily Collins, mag met haar glamour creaties dan de show stelen, de mode looks van Camille, gespeeld door Camille Razat, mogen er zeker ook zijn.

Waar Emily Cooper één en al over-de-top outfits met een Amerikaanse touch ten toon spreidt, vertegenwoordigt Camille Razat’s op voortreffelijke wijze de ‘typische’ Parisienne look met dat nonchalante, maar o zo chique je ne sais quoi. Volgens mode experts is niet Emily maar Camille de echte fashion ster in deze serie.

Ook op de rode loper brengt de Franse actrice Camille Razat het er goed vanaf. We hebben drie looks voor je – alle drie van Celine by Hedi Slimane – waarmee ze op het Film Festival in Cannes 2022 de show stal.

Camille Razat tijdens het Cannes Film Festival 2022 in Celine by Hedi Slimane. Photo courtesy of Celine

In de avondjurk met cut out details (nog steeds een huge modetrend) en borduurwerk van Celine is Camille ultrachic. De jurk spreekt voor zich en heeft nauwelijks accessoires nodig. Ook het kapsel is eenvoudig; een middenscheiding en wat slag in de haarlengte. Simpel maar chic zoals het een echte French Girl betaamt.

Camille Razat tijdens het Cannes Film Festival 2022 in Celine by Hedi Slimane. Photo courtesy of Celine

De couture jurk met bustier en megastrik draagt Camille met een sandaaltje dat enkel uit een paar bandjes bestaat. De diepe zijscheiding waarbij de volle kant van het haar over het voorhoofd richting de blote schouder loopt, zorgt ervoor dat de strik op de andere schouder niet onder haarlokken bedolven wordt en maximaal tot zijn recht komt. Zo’n kapsel met zijscheiding is ultrachic en zeker iets om te onthouden voor als je een party hebt.

Camille Razat tijdens het Cannes Film Festival 2022 in Celine by Hedi Slimane. Photo courtesy of Celine

De coolste look vinden wij echter het zwarte broekpak dat bestaat uit een smokingjasje met crop top en ruimvallende broek met een smalle ceintuur. Deze look is nog draagbaar ook! Bij dit pak draagt Camille haar haar wederom in een zijscheiding maar dit keer met een mooie, speelse slag, een hair look die iedereen kan hebben.

Nog even: voor het geval je het nog niet gemerkt hebt, zwart is terug, en hoe! Niet alleen op de red carpets maar ook op de catwalks en binnenkort vast ook op straat.

TRENDYSTYLE