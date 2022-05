Dit wil je dragen: tennisrokjes, boxing shorts en hippe joggingpakken

De modetrends voor lente zomer 2022 laten verrassende invloeden uit de sportswear zien. Had je ooit gedacht dat je in je tennisrokje zou gaan stappen?

Sportswear invloeden in de modetrends voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Miu Miu FW 2022 2023

Toen de sportswear voor het eerst zijn stempel op de mode ging drukken, gingen we er superenthousiast mee aan de slag. Sneakers onder een rok vormden een nieuwigheid die we met z’n allen maar al te graag omarmden. We vonden het in het begin een beetje raar, maar ook hip en stoer. En toen de ontwerpers met chique joggingpakken kwamen waarmee we ons met goed fatsoen overal konden vertonen, was het hek helemaal van de dam.

Inmiddels is de storm rond de sportswear invloeden in de mode wat geluwd. We kijken er niet meer van op als we items uit de sportswereld, buiten de context, in de dagelijkse mode tegenkomen.

Tennisrokjes en tennisjurkjes

Sportswear invloeden in de modetrends voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Dior SS 2022

Toch zijn er dit seizoen ook op dit gebied opmerkelijke dingen in de modetrends gaande. Eén daarvan is het tennisrokje. Dit korte, charmante plooirokje mag je tegenwoordig ook – juist – buiten de baan aan. Het liefst dan ook nog in tandpastawit. Je draagt het met een oversized blazer, met een grote sweater, een witte blouse, een witte tanktop (een andere populaire modetrend voor zomer 2022) of een mooie zomertrui. Nog gemakkelijker wordt het als je voor een tennisjurkje kiest.

Sportswear invloeden in de modetrends voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Miu Miu FW 2022 2023

Voor onder je rokje of jurkje kies je stoere, zwarte enkellaarsjes, of hoge witte laarzen, maar ook (witte) ballerina’s (met witte sokken) à la Miu Miu, sneakers of zelfs mocassins met sokken. Het is maar wat jij leuk vindt.

Boxing shorts

Sportswear invloeden in de modetrends voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Dior SS 2022

Houd je van een stoere look dan kun je deze zomer ook experimenteren met boxing shorts, dat is: die uitwaaierende glanzende korte broeken die boksers in de ring dragen. Ook die kun je met van alles combineren: weer die witte tanktop maar ook een T-shirt met misschien wel een oversized leren jack, of – zoals wij dat al zagen dragen – een crop top met daarover – losgeknoopt – een blauw-met-wit gestreepte blouse in overhemdstijl. Mix and (mis)match is terug.

Jogging pakken met fantasieën

Sportswear invloeden in de modetrends voor lente zomer 2022. Photo courtesy of Dior Cruise Collection 2022

Is het te koud voor blote benen, dan zijn er altijd nog die heerlijke joggingpakken. De afgelopen jaren zagen we ze vooral in oversized volumes en in effen kleuren vanwege de monochrome modetrend. Erover droegen we lange jassen waarbij de kraag van achteren dan schuilging onder de capuchon. Je herinner je deze looks vast (en ze mogen nog steeds).

Maar deze zomer mag het ook uitbundiger. Zo kwam Dior bijvoorbeeld met een Cruise collectie voor 2022 waarin we joggingpakken met blauwwitte fantasieën zagen die dan ook eens met felle kleuren in color blocking stijl worden gecombineerd.

Om maar te zeggen: sportswear invloeden doen in de mode wel degelijk nog mee en je mag er creatiever mee omgaan dan ooit.

Bekijk de foto’s maar eens en laat je inspireren.

