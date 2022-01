Van deze herencollectie van Dsquared2 steek je leuke mode ideeën op

Herencollectie Dsquared2 herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Dsquared2

Tijd om de deur te openen, om alles achter je te laten, en op stap te gaan. Zo begint het persbericht met catwalkfoto’s van Dsquared2 voor herfst winter 2022 2023 dat wij vandaag uit de modestad Milaan in ons e-postvakje ontvingen. De Dsquared2 guys, zo gaat de tekst verder, proberen om contact te maken met hun ware liefde, moeder natuur. Na twee jaar thuis, maakt het Italiaanse modehuis een grote comeback op de catwalk met de allernieuwste herencollectie in de schijnwerpers.

Herencollectie Dsquared2 herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Dsquared2

Omdat herencollectie net zo inspirerend als damescollectie kunnen zijn voor onze eigen modelooks (en ook omdat het best leuk is om mooie mannen te bekijken!), delen we deze collectie voor volgend jaar winter graag met jullie. Voordat je de foto’s bekijkt, eerst nog even iets de mood.

Herencollectie Dsquared2 herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Dsquared2

Om te beginnen: de hervonden levensvreugde van de tweelingdesigners Dean en Dan Ten Cate spat je tegemoet. Laag over laag over laag, felle kleuren en fantasieën, een deken die jas wordt, een kilt overrok over spijkerbroeken, een rugzak in samenwerking met het Italiaanse merk Invicta. Klaar is de Dsquared2 guy, klaar om letterlijk en figuurlijk bergen te beklimmen en overwinnen.

Herencollectie Dsquared2 herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Dsquared2

In deze collectie is er opvallend veel aandacht voor de outerwear: nylon puffers, gevoerde rood-met-zwart geblokte jassen met opgestikte zakken met grafische logo’s, een korte puffer in bolero style die over een winterjas kan worden gedragen, en verder shearling jassen met 3D bloemen in kristallen en pailletten.

En verder: rubberen parka’s en ‘gerubberde’ broeken met militaire prints, fluwelen jasjes in poederroze, een cordury jasje met elboogstukken, een windbreaker overdekt met pailletten.

Herencollectie Dsquared2 herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Dsquared2

Jeans (het stokpaardje van Dsquared2) mochten op deze catwalk natuurlijk niet ontbreken. Ze zijn baggy – soms zelfs met grote opgestikte zakken – of slim fit met een vintage/grunge look òf juist elegant met een verticale naad aan de voorkant. De pijpen zijn lang en vallen ruim over de schoenen.

Herencollectie Dsquared2 herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Dsquared2

Over schoenen gesproken: gevoerde boots in moonboot stijl en bergschoenen met een fantasierijke touch voeren de boventoon. En dat is logisch want de komende tijd gaan we – aldus de ontwerpers – die hoge bergen eindelijk nemen.

Bekijk de looks maar eens en laat je alvast inspireren.

