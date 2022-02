Verras je Valentijn met risotto al Barolo (risotto met rode wijn)

Valentijnsrecept. Risotto al Barolo. Risotto met rode wijn. Foto: Charlotte Mesman

Is je geliefde een fijnproever? Trakteer hem op een risotto al Barolo. Deze rijst is warm en diep van smaak en heeft een feestelijke, rode kleur die je voor Valentijnsdag extra mag versterken met een paar eetlepels bietensap.

Valentijnsrecept. Risotto al Barolo. Risotto met rode wijn. Foto: Charlotte Mesman

Ingrediënten voor 4 personen

1 ui1 teentje knoflook

extra vergine olijfolie

1/2 liter water

1 bouillonblok

300 gram risotto rijst (Arborio of Carnaroli bijvoorbeeld)

1/2 liter rode wijn (Barolo)

3 eetlepels bietensap

30 tot 40 gram boter

Parmezaanse kaas

zout

peper

eventueel: tijmtakjes of basilicumblaadjes voor de garnering

Bereiding

Valentijnsrecept. Risotto al Barolo. Risotto met rode wijn. Foto: Charlotte Mesman

Schil en snipper de ui. Pel en hak de knoflook. Fruit de ui en de knoflook in hete olijfolie in een koekenpan. Breng ondertussen water aan de kook en los het bouillonblok erin op. Als de ui glazig is, breng je de inhoud van de koekenpan (ui, knoflook en olijfolie) over naar een apart kommetje.

Neem de koekenpan af met keukenpapier en rooster de rijst op een levendig vuur (zonder de rijst aan te branden). Draai het vuur hoog en schenk de wijn erbij. Doe de knoflook, ui, olijfolie en de bietensap bij de rijst en draai het vuur laag.

Nu begint het omroeren met (hete) bouillon. Voeg onder voortdurend omroeren een soeplepel bouillon aan de rijst toe. Elke keer als de bouillon is geabsorbeerd schep je opnieuw een soeplepel bouillon erbij. Als de risotto al dente is, draai je het vuur uit. Voeg de boter en vers gemalen kaas toe. Breng de risotto eventueel op smaak met wat zout.

Schep alles goed door elkaar en verdeel de risotto over de borden. Serveer de rijst met gemalen kaas en peper (en als je wilt een takje gedroogde tijm of een ander kruid).

Valentijnsrecept. Risotto al Barolo. Risotto met rode wijn. Foto: Charlotte Mesman

TRENDYSTYLE