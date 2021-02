Wat doe jij je lieverd voor Valentijnsdag cadeau? We hebben een aantal ideeën voor je. Ze zijn vooral heel handig voor al die verliefde mensen die hun partner willen verrassen maar niet al te veel te spenderen hebben.

Ben je van mening dat Valentijnsdag een commercieel feest is? Of wil met alle liefde je fantastische man of vriendje een Valentijnsgeschenk geven, maar zit je financieel een beetje krap? Neem dan onze lijst met alternatieve geschenken eens door. Misschien zit er iets leuks voor hem bij.

Schenk je geliefde:

Je hart (een kostbaarder cadeau bestaat niet).

Een gedicht dat je zelf geschreven hebt. Schrijf het op een hartvormig kaartje en geef in het gedicht je diepste gevoelens prijs.

Maak een heerlijk dineetje bij kaarslicht voor hem klaar. De hoofdingrediënten? Jouw liefde voor hem, jouw bewondering voor hem, jouw tederheid…

Een kus.

Een bos bloemen die je zelf – van papier – hebt gemaakt. Aan elke bloem hang je een kaartje met lieve woordjes of een romantische belofte.

Een lange en verliefde nacht. Voor een keertje laat je opmerkingen als ‘bah, morgen weer werken’ achterwege en wijd je je helemaal aan hem.

Een klein voorwerp (bijvoorbeeld een ringetje uit je kindertijd) dat hij altijd bij zich kan/moet dragen als herinnering aan jou.

Een vrije dag die jullie samen doorbrengen.

Een sensuele dans, alleen voor hem.

Je zonnigste glimlach.

Een week zonder klagen waarin je altijd vrolijk en opgewekt bent (misschien een beetje té moeilijk?).

Een prachtige foto van jezelf, in een zelfgemaakt fotolijstje.

