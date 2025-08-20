Op zoek naar een look voor als je straks weer naar kantoor gaat? Laat je inspireren door deze streetstyle look. Power dressing op en top!

Tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2025 2026 stal een look uit de collectie van Stella McCartney voor zomer 2025 in de streetstyle de show. De look bestond uit een monochrome power tailleur in staalblauw, gecombineerd met subtiele Y2K beauty-invloeden, en een symbolische ‘Ryder’ bag. Een origineel kapsel, bruine lippenstift en eyeliner completeren de look. Dit is minimalisme met karakter. Power dressing op en top!

Streetstyle zomer 2025. Power dressing? Zo doe je dat! Foto ADVERSUS

Streetstyle zomer 2025. Power dressing? Zo doe je dat!

Tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2025 2026 spotten we inspirerende power looks waarin iedere vrouw zo zou willen weglopen. De look op onze streetstyle foto’s zagen we bij de show van Stella McCartney voorbijkomen. Dit oversized tailleur kun je – met pantykousen en een coltruitje – tot ver in de herfst dragen. Het is een fantastische look voor een feestelijke gelegenheid. Met een blouse wordt het ook een superchique kantoorlook. Je kunt de blazer en rok ook afzonderlijk dragen en combineren met geklede of juist casual kledingstukken. We vertellen je meer over deze überchique power look.

De look: monochroom

Streetstyle zomer 2025. Power dressing? Zo doe je dat! Foto ADVERSUS

Deze outfit is een toonbeeld van moderne elegantie. Het oversized staalblauwe colbert vormt de kern van de look. Met zijn brede schouders, dubbele knopenrij en goudkleurige details straalt het autoriteit uit, zonder zijn luchtige, zomerse karakter te verliezen.

Daaronder: een bijpassende midi-kokerrok, die de klassieke power suit een vrouwelijke update geeft. Het geheel wordt doorbroken door een witte ribbed tanktop met een zwart grafisch detail (hier: Mother in grote letters met daaronder ‘fucker’ in kleine letters) —sportief, modern, ironisch.

Monochrome looks, zoals dit tailleur, zijn nog altijd een huge trend.

Streetstyle zomer 2025. Power dressing? Zo doe je dat! Foto ADVERSUS

De accessoires? De tas is de ‘Ryder’ bag van Stella McCartney—gemaakt van zacht taupekleurig suède, met een vorm die doet denken aan de rug van een paard. Een subtiele knipoog naar Stella’s voorliefde voor dieren, en in het bijzonder paarden, die al jaren een bron van inspiratie vormen in haar werk.

De aparte witte pumps met sculpturale, gebogen hak voegen een vleugje vintage toe, terwijl een zilverkleurige kettingriem rond de heupen een stoere twist geeft aan het verder gestructureerde silhouet. En natuurlijk mag de oversized transparante zonnebril, nonchalant op het hoofd gedragen, niet ontbreken.

Haar & make-up

Streetstyle zomer 2025. Power dressing? Zo doe je dat! Foto ADVERSUS

Het kapsel is strak en verfijnd: het haar is strak naar achteren gekamd in een halfhoge paardenstaart. Van de paardenstaart zijn vervolgens drie vlechten gemaakt. Eén vlecht is gewonden om het elastiek dat de paardenstaart bijeenhoudt, zodat de andere twee vlechten wijduit naar achter staan.

Streetstyle zomer 2025. Power dressing? Zo doe je dat! Foto ADVERSUS

De make-up laat duidelijke invloeden van de Y2K-trend zien, maar dan met een moderne finesse. De lippen zijn omlijnd met een bruine lipliner en ingekleurd met een bijpassende matbruine lipstick—een subtiele knipoog naar de jaren 2000, zonder over the top te zijn.

De ogen zijn opgemaakt met zwarte eyeliner die bij de buitenste ooghoeken uitloopt voor een verlengend cat’s eye effect. De nepwimpers verlengen de wimpers zonder de ogen te verzwaren. De huid is natuurlijk glanzend, met een lichte contouring en verzorgde, opwaarts geborstelde wenkbrauwen. Het resultaat? Een perfecte balans tussen naturel en opvallend—verzorgd, vrouwelijk en vol karakter.

Trendrapport

Streetstyle zomer 2025. Power dressing? Zo doe je dat! Foto ADVERSUS

Deze look vinkt moeiteloos meerdere modetrends voor zomer 2025 af:

Zomerse tailoring : luchtige maatpakken in soepele stoffen zijn hét uniform voor de zomer van 2025. De terugkeer van de kokerrok geeft de vrouwelijke silhouetten opnieuw de hoofdrol.

: luchtige maatpakken in soepele stoffen zijn hét uniform voor de zomer van 2025. De terugkeer van de kokerrok geeft de vrouwelijke silhouetten opnieuw de hoofdrol. Oversized silhouetten : oversized silhouetten voor blazers en broeken blijven een trend (ook voor winter 2025 2026).

: oversized silhouetten voor blazers en broeken blijven een trend (ook voor winter 2025 2026). Quiet luxury : ton-sur-ton (monochrome) looks, hoogwaardige materialen en subtiele details zijn de nieuwe standaarden in luxe.

: ton-sur-ton (monochrome) looks, hoogwaardige materialen en subtiele details zijn de nieuwe standaarden in luxe. Accessoires met karakter : van een statementriem tot de iconische Ryder bag—accessoires zijn niet langer alleen decoratief, maar vertellen een verhaal.

: van een statementriem tot de iconische Ryder bag—accessoires zijn niet langer alleen decoratief, maar vertellen een verhaal. Y2K beauty 2.0: bruine lippen, strakke eyeliner en lange wimpers. Bekende elementen, maar opnieuw geïnterpreteerd met meer subtiliteit en verfijning.

Stylingtips van de redactie

Wil je deze look zelf vertalen naar je eigen garderobe? Zo doe je dat:

Kies een taileur in een gedekte kleur : ga voor een blazer en midi-rok (of oversized broek) in dezelfde tint—bij voorkeur in zachte blauwtinten, grijstinten of neutrale aardetonen.

: ga voor een blazer en midi-rok (of oversized broek) in dezelfde tint—bij voorkeur in zachte blauwtinten, grijstinten of neutrale aardetonen. Voeg een modern basisstuk toe : een witte tanktop met een grafisch detail, een provocerende kreet of een subtiel logo geeft je outfit een sportieve ondertoon.

: een witte tanktop met een grafisch detail, een provocerende kreet of een subtiel logo geeft je outfit een sportieve ondertoon. Investeer in moderne schoenen : T-strap hakken of pumps met een twist zijn een must. Let op bijzondere hakvormen of materialen.

: T-strap hakken of pumps met een twist zijn een must. Let op bijzondere hakvormen of materialen. Ga voor accessoires met een verhaal : de Ryder bag of een vintage tas met een organische vorm voegt een laagje persoonlijkheid toe. Maak het af met een minimalistische kettingriem.

: de Ryder bag of een vintage tas met een organische vorm voegt een laagje persoonlijkheid toe. Maak het af met een minimalistische kettingriem. Strak haar, zachte make-up: maak een halfhoge paardenstaart met twee vlechten en zorg voor een glanzende, verzorgde finish. Voor de make-up: bruin gedefinieerde lippen, een fijne winged eyeliner en verlengende wimpers voor een subtiel maar krachtig statement.

Deze streetstyle look bewijst dat power dressing anno 2025 niet draait om striktheid, maar om zelfvertrouwen, bewustzijn en stijl met inhoud.

Tailoring met een twist: een oversized staalblauwe blazer met bijpassende midi-kokerrok vormen de basis van een frisse power look.

een oversized staalblauwe blazer met bijpassende midi-kokerrok vormen de basis van een frisse power look. Accessoires: krachtige accessoires geven een klassieke look pit.

krachtige accessoires geven een klassieke look pit. Ribbed tanktop: een tanktop met ribbeltjes is hét item om chique outfits te ontdramatiseren. Het is een absolute must-have!

een tanktop met ribbeltjes is hét item om chique outfits te ontdramatiseren. Het is een absolute must-have! Strak kapsel, speelse twist: het haar was glad naar achteren gekamd, in een halfhoge paardenstaart, afgewerkt met twee vlechten en een derde vlecht rond het elastiek dat de paardenstaart bijeenhoudt.

het haar was glad naar achteren gekamd, in een halfhoge paardenstaart, afgewerkt met twee vlechten en een derde vlecht rond het elastiek dat de paardenstaart bijeenhoudt. Y2K beauty is terug (maar subtiel): denk aan bruine lipliner, matte lipstick, verlengende nepwimpers en een strakke winged eyeliner.

denk aan bruine lipliner, matte lipstick, verlengende nepwimpers en een strakke winged eyeliner. Trendfocus: ban summer suiting en quiet luxury tot accessoires met karakter en een geraffineerde Y2K revival.

ban summer suiting en quiet luxury tot accessoires met karakter en een geraffineerde Y2K revival. Stijltip: combineer ton-sur-ton tailoring met minimalistische accessoires, sculpturale schoenen en een verzorgde make-uplook.

Wat maakt deze streetstyle look van Stella McCartney zo bijzonder? De look combineert zomerse tailoring met subtiele Y2K-invloeden. Denk: een staalblauw oversized tailleur (rok of broek), een minimalistische top, en een vleugje nostalgie in de make-up. Welke trends zien we terug in deze outfit? Summer suiting, quiet luxury, vrouwelijke silhouetten, de terugkeer van de kokerrok, én de subtiele terugkeer van Y2K beauty—alles met een Stella McCartney-signatuur. Wat is er zo speciaal aan de Ryder bag? De ‘Ryder’ is niet zomaar een tas: de ronde vorm is een knipoog naar neerwaartse welving in de rug van het paard, Stella’s favoriete dier. Een sterk ontwerp waar een lief verhaal achter steekt. Hoe zagen de make-up en het haar eruit? Strak, clean en doordacht: het haar zat in een gladde paardenstaart met twee vlechten. De make-up was natuurlijk met enkele Y2K-elementen: bruine lipliner, matte lipstick, lange nepwimpers en een elegante eyeliner. Hoe vertaal ik deze look naar mijn eigen stijl? Kies voor een ton-sur-ton blazer en rok, een eenvoudige tanktop, een statementriem, hippe schoenen met een twist, een opvallende tas en een verzorgde, licht nostalgische beautylook.



