Charlotte Mesman
IN HET KORT

De gehaakte skullcap— een mutsje dat mooi om je hoofd sluit —is dé onverwachte ster van Copenhagen Fashion Week voor lente zomer 2026. Ooit puur functioneel, nu uiterst geliefd als fashion statement. Minimalistische gehaakte versies zijn ware eyecatchers. Ontdek hoe je dit Scandinavisch-coole accessoire draagt.

Skullcaps bij de Copenhagen Fashion Week SS 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan
Skullcaps bij de Copenhagen Fashion Week SS 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan

Skullcaps de allernieuwste it-accessoire van de Copenhagen Fashion Week voor zomer 2026

In Kopenhagen, een stad waar de mode meestal in het teken staat van minimalisme, opvallende volumes en ingetogen luxe, wist één ongewoon accessoire tijdens Copenhagen Fashion Week voor lente zomer 2026 de show te stelen: de gehaakte skullcap.

Skullcaps bij de Copenhagen Fashion Week SS 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan
Skullcaps bij de Copenhagen Fashion Week SS 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan

Dit nauwsluitende mutsje—ooit het domein van vissers, fietsers of streetwear-lovers—is in Kopenhagen uitgegroeid tot hét mode-item van het moment. Van catwalk tot koffietentje, van influencers tot insiders: iedereen droeg ‘m. En eerlijk gezegd snappen wij wel waarom.

Van praktisch naar puur stijlstatement

Even terug in de tijd. De skullcap mag dan nu een streetstyle-favoriet zijn, maar zijn oorsprong ligt ver verwijderd van de catwalk. Oorspronkelijk werd dit strak aansluitende mutsje gedragen door vissers, arbeiders en zeelieden—een puur functioneel kledingstuk dat warmte bood en het haar uit het gezicht hield tijdens zwaar werk of barre weersomstandigheden. In verschillende culturen kreeg de skullcap ook een spirituele of traditionele betekenis. Later werd de skullcap omarmd door skaters en de streetwear-scene, waar hij symbool stond voor nonchalante coolness. Fast forward naar nu, en het item is uitgegroeid tot een fashion essential, een hebbeding dat je look een instant update geeft.

Skullcaps bij de Copenhagen Fashion Week SS 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan
Skullcaps bij de Copenhagen Fashion Week SS 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan

Het meest geliefd zijn de gehaakte versies. De kleuren lopen uiteen: van aardetinten tot pastels, zwart-wit of met subtiele kleuraccenten—deze caps voegden net dat beetje extra toe aan elke look.

In de streetstyle tijdens de Copenhagen Fashion Week werd de skullcap gedragen met oversized blazers, doorschijnende jurken, denim met een twist en co-ords met cleane snits. Het resultaat? Scandinavische nonchalance met een knipoog.

Waarom zo populair?

Skullcaps bij de Copenhagen Fashion Week SS 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan
Skullcaps bij de Copenhagen Fashion Week SS 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan

De kracht van de skullcap zit in de eenvoud. Dit mutsje voegt iets toe aan je outfit zonder te overheersen. De strakke pasvorm van de skullcap werkt bovendien perfect in contrast met volumineuze silhouetten. Denk: een lange trenchcoat, wijde broeken, of een blouse met statementmouwen. Het accessoire dat mooi om je hoofd sluit, biedt structuur, zonder stijf te ogen. Kortom: je creëert er de perfecte mix van street en sophisticated mee—precies wat de moderne garderobe nodig heeft.

Zo draag je de skullcap nu

Skullcaps bij de Copenhagen Fashion Week SS 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan
Skullcaps bij de Copenhagen Fashion Week SS 2026. Photo courtesy of Copenhagen Fashion Week. Ph. Noor-u-nisa-Khan

Wil je deze look zelf proberen? Zo draag je de skullcap zoals de cool kids in Kopenhagen:

  • Ga voor neutraal. Start met tinten als beige, antraciet, of crème. Tijdloos en moeiteloos chic.
  • Speel met textuur. Gehaakt of gebreid: een opvallende textuur maakt het accessoire meteen interessanter.
  • Werk met contrast. Combineer je skullcap met een oversized jas of een brede broek. Zo houd je de look in balans.
  • Laat het je basis zijn. Begin je outfit bij je cap. Van daaruit kun je verder bouwen—denk aan zonnebril, oorbellen, tas.

De verrassende ster van het seizoen

De belangrijkste les van de streetstyle in Kopenhagen? Soms zit de grootste impact in de kleinste details. In een modeklimaat waar alles groter, sneller en luider lijkt te moeten, biedt de skullcap een verfrissend tegengeluid: ingetogen, doordacht, stijlvol.

Dus of je nu op de fiets zit in Amsterdam of een koffiedate hebt in Antwerpen: een skullcap is het nieuwe finishing touch die je garderobe net dat beetje extra geeft.

BELANGRIJKE PUNTEN

  • Van praktisch naar iconisch: de skullcap evolueerde van functioneel mutsje naar mode-must-have voor zomer 2025.
  • Scandinavische eenvoud op z’n best: minimalistische caps werden gecombineerd met oversized silhouetten voor die kenmerkende “effortless cool” vibes.
  • Textuur = key: gehaakte of gebreide versies tillen je look direct naar streetstyle-level.
  • Perfecte balans: de strakke vorm van de skullcap contrasteert prachtig met volumineuze kledingstukken zoals wijde broeken of lange jassen.
  • Seizoensloos & genderless: een skullcap past binnen elke garderobe—van lente tot winter, voor iedereen.
  • Stylingtip: gebruik de skullcap als basis voor je outfit en bouw daar je look omheen.

FAQs

Wat is een skullcap eigenlijk, en waarom is het ineens overal?

Een skullcap is een nauwsluitende, minimalistische muts die deze zomer hét onverwachte mode-item werd tijdens Copenhagen Fashion Week SS26. Van functioneel naar fashion-forward: influencers en insiders dragen ‘m als ultieme stijlstatement.

Hoe draag ik een skullcap?

Een skullcap is een nauwsluitende, minimalistische muts die deze zomer hét onverwachte mode-item werd tijdens Copenhagen Fashion Week SS26. Van functioneel naar fashion-forward: influencers en insiders dragen ‘m als ultieme stijlstatement.

Welke materialen of stijlen moet ik kiezen?

Ga voor een opvallende textuur! Gehaakte of ribgebreide caps zijn helemaal on-trend. Begin met neutrale tinten zoals zwart, grijs of beige, en durf daarna te spelen met pastels of aardetinten.

Is de skullcap seizoensgebonden?

Nope. De skullcap is verrassend seizoensloos. In de lente met een lichte blouse, in de zomer bij een lange witte jurk, in de herfst onder een oversized jas: het werkt altijd.

Wat is de beste manier om mijn look te starten met een skullcap?

Begin bovenaan: kies je cap als basis en laat je accessoires (zonnebril, oorbellen, tas) daarop aansluiten. Zo creëer je een look die coherent, maar nooit geforceerd aanvoelt.

