In de haartrends voor herfst winter 2025 blijven we de pony zien. Van baby bangs tot gordijntjespony’s, het draait om persoonlijke expressie.

IN HET KORT

Als het op de haartrends voor herfst winter 2025 aankomt, dan zijn pony’s nog steeds populair. Dat bewees ook het modepubliek tijdens de Paris Fashion Week voor herfst winter 2025 2026. Van retro baby bangs tot nonchalante curtain bangs: dit seizoen draait alles om persoonlijke expressie. Denk minder ‘perfect gestyled’, meer ‘individueel en met karakter’. Bekende stijliconen zoals Alix Bouthors en Caroline de Maigret laten zien dat de pony een krachtig beauty-statement blijft. Of je nu kiest voor edgy, speels of effortless chic, zoals dat tegenwoordig heet: er is een pony voor elk gezicht, elke stijl en elke attitude.

Haartrends 2025. Deze pony’s gaan we laten knippen. Foto ADVERSUS

Haartrends 2025. Deze pony’s gaan we laten knippen

Pony’s zijn terug. En hoe! Tijdens Paris Fashion Week voor herfst winter 2025 2026 konden we er niet omheen: op de catwalks en in de streetstyle kwamen we de pony steeds weer tegen. Lang, kort, brutaal, krullend. De pony anno 2025 is allesbehalve klassiek. Of je nu kiest voor grafisch en kort of nonchalant en vrouwelijk: dit kapseldetail omlijst je gezicht en versterkt je persoonlijkheid. Ontdek hier de meest spraakmakende stijlen en hoe jij ze zelf kunt dragen.

1. Retro Cool (zie de cover foto)

Een korte, pony met volume en een messy textuur — pure retro vibes. Denk: cat-eye zonnebrillen, matte rode lippen en een vleugje jaren ‘60 met een edgy twist. De pony is wat korter maar vol en beweeglijk. Deze stijl is ideaal voor ovale of hartvormige gezichten.

Op de foto zien we model en stijlicoon Alix Bouthors, bekend om haar stijl die een mix is van vintage chic en moderne flair. Haar look bewijst dat een statement pony nooit uit de mode raakt.

Trend alert: Deze mod pony is gedurfd en cool, zeker in combinatie met vintage details of opvallende make-up.

Stylingtip: Gebruik een ronde borstel en een lichte mousse om een krullende pony de juiste beweging te geven..

2. Een lange rechte pony

Haartrends 2025. Deze pony’s gaan we laten knippen. Foto Charlotte Mesman

Om een lange, rechte pony kan niemand heen. Deze pony is heel bepalend in je gezicht. Ben je niet helemaal zeker van je zaak, vraag je kapper dan om voorzichtig te beginnen met een niet al te volle pony die naar je slapen toe langer wordt en die je open kunt dragen, als een gordijntjespony.

Trend alert: Een niet al te volle, lange pony die je ook open kunt dragen, is de ideale instap-pony. Staat bijna iedereen en groeit prachtig uit.

Stylingtip: Vraag je kapper om de pony over te laten lopen in langere lagen rondom je gezicht zodat je haar je gezicht mooi omlijst.

3. Baby bangs met statement brows

Haartrends 2025. Deze pony’s gaan we laten knippen. Foto Charlotte Mesman

Ultra-korte baby bangs, scherpe ‘feathered’ wenkbrauwen en een vleugje kleur in de ooghoeken — deze look is bold, editorial en puur Paris streetstyle. De pony valt hoog boven de wenkbrauwen en benadrukt het bovenste deel van het gezicht.

Insider info: De pony zou zomaar een clip-in of haarstuk kunnen zijn, maar who cares? Fake of echt, deze fringe is spot-on en weerspiegelt de speelsheid van de trend.

Trend alert: Baby bangs zijn niet voor twijfelaars. Ideaal voor steil haar en in combinatie met minimalistische styling.

Stylingtip: Regelmatig bijpunten is een must — en vergeet die statement lipstick niet.

4. Nonchalante Franse Fringe

Haartrends 2025. Deze pony’s gaan we laten knippen. Foto Charlotte Mesman

De ultieme Franse pony wordt gedragen door niemand minder dan Caroline de Maigret — muziekproducer, model, Chanel-muze en hét boegbeeld van effortless cool. Haar lang over brow pony in combinatie met haar natuurlijke waves ademt Parijse nonchalance.

Trend alert: Deze fringe vraagt nauwelijks om styling, maar levert wél een instant ‘je ne sais quoi’ look op.

Stylingtip: Gebruik een droogshampoo of textuurspray voor subtiele beweging en een verfrissend effect.

5. Micro Fringe met Futuristische Flair

Haartrends 2025. Deze pony’s gaan we laten knippen. Foto Charlotte Mesman

Superkort, strak en geometrisch — deze micro fringe geeft je look direct een futuristisch en avant-garde randje. Perfect in combinatie met blunt cuts en minimalistische make-up.

Trend alert: Voor lefqueens die niet bang zijn om een gedurfd statement te maken.

Stylingtip: Micro bangs zijn het meest flatterend bij symmetrische gelaatstrekken en niet al te hoge voorhoofden. Een stijltang en een dosis attitude doen de rest.

De pony trends voor 2025

De pony is persoonlijker dan ooit. De trends draaien niet om één perfecte snit, maar om karakter. Retro, romantisch, minimalistisch of messy — er is een fringe voor elke mood, elk gezicht en elk kapsel.

Tips voor 2025

Kies een pony die past bij jouw levensstijl. Curtain bangs zijn low maintenance; blunt of micro pony’s vragen om bijhouden. Zware pony’s worden snel vet; je zult je haar vaker moeten wassen.

Curtain bangs zijn low maintenance; blunt of micro pony’s vragen om bijhouden. Zware pony’s worden snel vet; je zult je haar vaker moeten wassen. Laat knippen over aan de kapper. Precisie is key dit seizoen.

Precisie is key dit seizoen. Denk verder dan je gezichtsvorm. Je haartextuur, eigenwijze kruintjes en stylinggewoontes zijn minstens zo belangrijk.

Je haartextuur, eigenwijze kruintjes en stylinggewoontes zijn minstens zo belangrijk. Accessoires doen mee. Statement oorbellen, bold brows of een rode lip tillen je fringe naar een hoger niveau.

Dus of je nu kiest voor een lichte curtain fringe of voor edgy baby bangs: 2025 is het jaar waarin je haar een statement mag maken.

BELANGRIJKE PUNTEN

Pony’s zijn terug in de haartrends — en hoe. Van ultrakorte baby bangs tot zachte curtain bangs: de pony is hét kapselstatement van 2025.

Van ultrakorte baby bangs tot zachte curtain bangs: de pony is hét kapselstatement van 2025. Retro is hot. Denk aan ronde, korte pony’s met een vintage feel, en een moderne twist. Heb je krullen, style die dan ook in je pony niet weg. Alix Bouthors laat zien hoe het moet.

Denk aan ronde, korte pony’s met een vintage feel, en een moderne twist. Heb je krullen, style die dan ook in je pony niet weg. Alix Bouthors laat zien hoe het moet. Curtain bangs – gordijntjespony – blijven favoriet. Elegant, draagbaar en flatterend voor elk gezicht. Geen wonder dat ze niet uit het straatbeeld verdwijnen.

Elegant, draagbaar en flatterend voor elk gezicht. Geen wonder dat ze niet uit het straatbeeld verdwijnen. Faux of niet, het maakt niet uit. Zelfs met neppony’s maak je een fashion statement, al is het maar voor een dag.

Zelfs met neppony’s maak je een fashion statement, al is het maar voor een dag. Cool à la Parisienne met natuurlijke textuur. Caroline de Maigret belichaamt de nonchalante pony: superlang en gewild slordig.

Caroline de Maigret belichaamt de nonchalante pony: superlang en gewild slordig. Micro bangs voor wie durft. Deze geometrische, ultrakorte stijl vraagt om lef, maar levert high-fashion vibes op.

Deze geometrische, ultrakorte stijl vraagt om lef, maar levert high-fashion vibes op. Pony’s zijn persoonlijk. Er is geen universele look — het draait om wat past bij jouw gezicht, haartextuur en levensstijl.

Er is geen universele look — het draait om wat past bij jouw gezicht, haartextuur en levensstijl. Stylingtips tellen. Denk aan droogshampoo, textuurspray en regelmatig bijpunten voor de perfecte pony.

FAQs

Welke soorten pony’s zijn trending in 2025?

Van baby bangs tot curtain bangs: de variatie is enorm. Elk type fringe heeft z’n eigen vibe — retro, romantisch, edgy of nonchalant.

Wie zijn de stijliconen achter deze trend?

Modellen en stijliconen als Frans topmodel Alix Bouthors (met haar retro pony met slag) en Caroline de Maigret (de nonchalante Franse pony is haar signatuur) zetten de toon.

Is een pony nog steeds in de mode?

Absoluut. Pony’s zijn niet alleen trending, ze zijn ook geëvolueerd: minder klassiek, meer expressief en afgestemd op jouw persoonlijkheid.

Ik heb krullen. Kan ik ook een pony dragen?

Ja! Pony’s zijn niet one-size-fits-all — het draait om maatwerk. Laat je adviseren door een goede kapper en kies een stijl die past bij je haartextuur. Eén ding moet je niet doen: je krullen glad stylen!

Zijn faux pony’s een optie?

Zeker. Neppony’s kunnen net zo stijlvol als een echte pony zijn. Ideaal voor een feestje of bijzondere gelegenheid.

Hoe onderhoud ik een pony?

Gebruik droogshampoo om vettigheid te voorkomen, textuurspray voor volume en plan regelmatige knipbeurten in om de vorm strak te houden.

Wat als ik spijt krijg van mijn pony?

Curtain bangs zijn een veilige keuze — ze groeien makkelijk uit en kunnen opzij gedragen worden.

Moet ik mijn gezichtsvorm in overweging nemen?

Ja, maar het is niet het enige wat telt. Laat ook je haarstructuur, stylinggewoonten en persoonlijke stijl meewegen.

Klik hier voor de haartrends voor de heren op ADVERSUS