Verzin het en je komt het in de rokkentrends voor herfst winter 2025 2026 tegen. Het is bijna niet om bij te houden!

Ontdek dé rokkentrends voor herfst winter 2025-2026 en geef je garderobe een instant upgrade. Van de comeback van de midi-rok tot speelse mini’s en dramatische maxi’s: dit seizoen draait alles om het spelen met lengtes, silhouetten, texturen en kleuren. Of je nu naar kantoor gaat, een casual dag hebt of een avondje stappen voor de boeg hebt, er is een rok voor elke stijl en gelegenheid. Laat je inspireren door de nieuwste vormen en combinaties en geef je modelook een nieuwe twist mee. Klaar om de uitdaging? Lees snel verder!

Dit zijn de rokkentrends voor herfst winter 2025‑2026 die je moet kennen. Photo courtesy of Dolce & Gabbana, Miu Miu, Prada, Jil Sander, Max Mara

De rokkentrends voor herfst winter 2025 2026 lijken alle kanten op te schieten: van kort tot lang, in allerlei modellen, in uiteenlopende kleuren. De trends op dit gebied laten zich maar moeilijk samenvatten. Wel kunnen we je alvast zeggen dat de midi-rok, die supervrouwelijk lengte tot over de knie en op de kuit, een enorme comeback gaat maken. Op z’n retour zijn daarentegen de rokken met ballonvorm. We zetten de rokkentrends voor herfst winter 2025 2026, voor zover dat lukt, voor je op een rijtje.

1. Midi-skirts: de must-have voor naar kantoor

herfst winter 2025‑2026 die je moet kennen. Photo courtesy of Tod’s

De midi-rok is dé ster van het seizoen. Voor een klassieke look ga je voor een kokerrok. Maar er is veel meer onder de winterzon. Denk aan plooirokken, aan leren rokken met een hoge split, aan wijd uiteenlopende rokken of juist rokken die mooi om je heupen en benen sluiten. Deze rokken zien we vaak in combinatie met een bijbehorende blazer. Deze tailleurs zijn perfect voor naar kantoor. Maar we gaan ze ook dragen met chique blouses, coltruitjes en grote wintertruien.

2. Maxi rokken: van glam tot zakelijk

Dit zijn de rokkentrends voor herfst winter 2025‑2026 die je moet kennen. Photo courtesy of Max Mara

Een andere klassieker die niet uit de rokkentrends is weg te denken, is de lange rok. Ook hier gaan we verschillende stijlen zien. Van chique rechte rokken tot volumineuze modellen, of zelfs modellen die uit lagen of stroken zijn opgebouwd. Kortom: de modehuizen zwabberen van minimalistisch naar dramatisch, van strak en gestroomlijnd naar volumineus of met roesjes. Ook deze rokken kun je met van alles combineren.

Dit zijn de rokkentrends voor herfst winter 2025‑2026 die je moet kennen. Photo courtesy of Tom Ford

Zo zagen we bij Chloé vloerlange, vloeiende rokken in lichte materialen die met satijnachtige lingerietopjes en stoere riemen werden gedragen. Bij Max Mara daarentegen zagen we superwijde lange rokken in zware materialen in combinatie met – bijvoorbeeld – een knitwear hemdje. Bij Tom Ford spotten we een supersexy zwartsatijnen lingerie rok waarvan de taille een deel van de heup bloot liet; de rok werd geshowd met een cropped zwart truitje met lange mouwen.

3. Minirokken: kort maar krachtig

Dit zijn de rokkentrends voor herfst winter 2025‑2026 die je moet kennen. Photo courtesy of Etro

De minirok mag dan niet meer de ster van de catwalks zijn, hier en daar duikt ook dit model nog op. Zo zagen we bij het Italiaanse modehuis Etro kort plooirokjes met fantasie en ook een rechte minirok in stoer, doorleefd leer dat met een volumineuze draadjestrui werd gedragen. We gaan zelfs rokjes zien met een opbollende vorm die doet denken aan de crinoline-achtige vormen.

4. Speelse silhouetten

Dit zijn de rokkentrends voor herfst winter 2025‑2026 die je moet kennen. Photo courtesy of Saint Laurent

De modeontwerpers hebben voor winter 2025 2026 niet alleen met de lengtes maar ook met volumes gespeeld. Ballonrokken krijgen een extra twist. Zo waren ze bij Moschino aan de voorkant korter dan van achteren. Ook dijen de rokken voor de komende winter uit in de breedte door stroken of laagjes, zoals bij Louis Vuitton.

5. Leren rokken: van stoer tot luxe

We noemden de leren minirok van Etro al, maar laten we de leren rokken van bijvoorbeeld Tod’s in Milaan niet vergeten. Daar zagen we kuitlange, slank afkledende leren rokken met een hoge voorsplit in aardetinten die met net wat kortere suède jassen werden gedragen. Een look die doet denken aan de jaren ’70, maar tegelijkertijd ook heel eigentijds is. Kortom: leer is hot.

5. Fantasieën en texturen

Hoewel de meeste rokken in één enkele kleur komen, gaan we deze winter toch ook fantasieën tegenkomen. Denk hierbij aan polka-dots (deze zomer al hot) en animal prints (van luipaard tot zebra). Qua texturen is er ook van alles aan de hand: plaid en tartan texturen, knitwear (lange gebreide rokken bij Max Mara), metallics (Jil Sander showde een grijswitte plooirok met zilverkleurige paillettenplooien), maar ook rokken in (fake)bont of juist heel doorzichtige materialen.

6. Kleuren: van neutrals tot warme herfsttinten

De kleuren zijn doorgaans klassiek en sluiten aan bij de modekleuren voor het komende winterseizoen: van camel en beige tot grijs, bruin en zwart. Warme aardetinten en andere herfstkleuren als warmrood, mosterdgeel en bordeauxrood zijn ook favorieten.

Tip: combineer je rokken deze winter met hoge laarzen. Hoge laarzen zijn terug van weggeweest en geven je look een instant update.

De midi-rok maakt een sterke comeback en is ideaal voor kantoorlooks.

Maxi rokken variëren van minimalistisch tot dramatisch, met veel aandacht voor materialen en lagen.

Minirokken blijven we dragen, ook met vernieuwende vormen.

Speelse silhouetten en volumes, zoals ballonrokken met asymmetrie, brengen dynamiek in de wintermode.

Leren rokken worden in verschillende lengtes en stijlen gedragen, met een retro-vibe uit de jaren ’70.

Fantasieën zoals polka-dots en animalprints en diverse texturen geven de rokken voor winter 2025 2026 een interessante twist mee.

Warme herfstkleuren en neutrale tinten domineren het palet.

