Dit zijn de nieuwe modekleuren voor herfst winter 2025 2026. Photo courtesy of N21, Stella McCartney, Tod’s

Herken jij dit? Midden in de zomer, misschien lig je op het strand, krijg je opeens enorme zin in de herfst en vooral in de nieuwe mode. Het duurt misschien een flits van een seconde, maar voor dit soort momenten zijn wij alvast op zoek gegaan naar de nieuwe modekleuren voor herfst winter 2025 2026. Geniet ervan!

Glamour kleuren met een poëtische twist

Als we de top 10 modekleuren voor herfst winter 2025 2026, in kaart gebracht door de Amerikaanse kleurspecialist Pantone, naast die van deze zomer (zomer 2025) leggen, dan valt direct op dat de nieuwe modekleuren voor winter 2025 2026 in het verlengde liggen van die van de zomer. In het nieuwe seizoen hoeven we dus geen grote ommezwaai te maken, maar gaan we op dezelfde weg door. Dat maakt het misschien wat minder spannend maar is wel zo gemakkelijk want je borduurt voort op hetzelfde kleurenpalet.

Volgens Pantone stralen de kleuren voor herfst winter 2025 2026 een gevoel van moeiteloze glamour uit die aanmoedigen om een persoonlijk pad van creativiteit te bewandelen.

Oranje en elegante bruintinten

De oranje en beigebruine tinten voor de zomer hebben plaatsgemaakt voor Braided Melon, een kruidige zachtoranje kleur en Bronze Brown, een bruine tint met een warme bronsgouden ondertoon.

Van roze tot chocoladebruin

Dit zijn de nieuwe modekleuren voor herfst winter 2025 2026. Primrose Pink. Photo courtesy of Alberta Ferretti

In het kleurenpalet vinden we bovendien maar liefst zes modekleuren in het gamma van roze tot chocoladebruin, allemaal met een warme rode ondertoon:

Primrose Pink: een delicate sleutelbloemroze kleur

Damson: een gedempte paarse kleur met een vintage ondertoon

Winterberry: een zwoele rodewijnkleur

Poppy Red: pittig klaproosrood

Chili Oil: een vitale en robuuste roodbruine kleur

Hot Chocolade: de warme en troostende bruinkleur van warme chocolademelk

Dit zijn de nieuwe modekleuren voor herfst winter 2025 2026. Poppy Red. Photo courtesy of Ferragamo

Dit zijn de nieuwe modekleuren voor herfst winter 2025 2026. Chili Oil. Photo courtesy of Chloé

De groentinten

De frisse en zomerse groen- en blauwtinten uit het zomerpalet zijn vervangen door Lemon Grass, de kleur van groene thee met citroen, en Lyons Blue, een luxe diepblauwe tint die aan teal doet denken.

Klassieke kleuren

Naast de uitgesproken modekleuren signaleert Pantone vijf niet-seizoensgebonden, neutrale kleuren want ook daarin zitten elk seizoen variaties. Voor herfst winter 2025 gaan we aan de slag met Bright White, een optische witte kleur met een ijzigblauwe nuance, Vapor Blue, een mistige blauwgrijze kleur, Crown Blue, een donkere grijsblauwe tint en twee bruintinten, French Roast, warm en stoer bruin, en Mauve Wine, een bordeauxrode tint die naar het bruin neigt.

