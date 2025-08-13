Gekleurde lenzen zijn een leuke en makkelijke manier om je uiterlijk tijdelijk een beetje aan te passen. Dit moet je weten.

Gekleurde lenzen dragen? Dit is wat je moet weten

Gekleurde lenzen zijn een leuke en makkelijke manier om je uiterlijk tijdelijk een beetje aan te passen. Of je nu je eigen oogkleur wilt versterken, iets totaal anders wilt proberen of een opvallende look zoekt voor een feestje: je kunt er alle kanten mee op. In dit artikel leggen we je uit wat gekleurde lenzen zijn, hoe je ze gebruikt en waarvoor je ze kunt inzetten.

Wat zijn gekleurde lenzen?

Gekleurde lenzen zijn, zoals de naam al doet vermoeden, contactlenzen met een kleurtje. Ze zijn speciaal gemaakt om de kleur van je iris (dat is het gekleurde deel van je oog) te veranderen of te benadrukken. Er zijn drie soorten gekleurde lenzen:

Licht getinte lenzen: deze maken je natuurlijke oogkleur iets intenser.

Opaak gekleurde lenzen: deze dekken je oogkleur helemaal af. Ideaal als je van bijvoorbeeld bruin naar blauw wilt gaan.

Feest- of fantasielenzen: denk aan kattenogen, witte ogen of felle kleuren zoals paars en rood. Deze worden vaak gebruikt voor carnaval, Halloween of cosplay.

Sommige gekleurde lenzen zijn alleen bedoeld voor de looks, andere combineren kleur met sterkte (voor als je ook een bril nodig hebt). Let daar goed op bij het kopen.

Hoe gebruik je gekleurde lenzen?

Het dragen van gekleurde lenzen lijkt op het dragen van gewone contactlenzen. Het is belangrijk om voorzichtig en hygiënisch te werk te gaan. Was je handen dus goed voor je de lenzen aanraakt. Doe de lens voorzichtig in je oog: gebruik een spiegel en neem je tijd.

Draag ze daarnaast nooit langer dan aangegeven. Daglenzen doe je na één keer dragen weg. Andere types kunnen langer mee, afhankelijk van de gebruiksaanwijzing. En voor onervaren lenzendragers: haal ze altijd uit voordat je gaat slapen. Gebruik altijd een schone lenzenhouder en verse lenzenvloeistof als je herbruikbare lenzen gebruikt.

Belangrijk om te weten: draag geen lenzen van iemand anders, ook niet voor korte duur. Dat is niet hygiënisch en kan schadelijk zijn voor je ogen.

Wanneer gebruiken?

Wanneer je gekleurde lenzen gebruikt, is natuurlijk heel persoonlijk. Wel zijn er een aantal gelegenheden waar gekleurde lenzen specifiek goed van pas kunnen komen. Denk aan fotoshoots of andere speciale gebeurtenissen, zoals een gala of festival. Ook bij themafeesten voor Halloween of voor het cosplayen zijn ze ideaal.

Heb je geen speciaal evenement op de planning? Geen zorgen, je kunt ze ook gewoon op ‘normale’ dagen dragen, als onderdeel van je make-up look. Houd er wel rekening mee dat je ogen gevoelig zijn. Gebruik ze dus op een verantwoorde manier en koop ze altijd bij een betrouwbare winkel of opticien.

Experimenteren met je uitstraling

Gekleurde lenzen zijn een simpele manier om te spelen met een nieuwe look. Of je nu kiest voor een subtiele aanpassing of een dramatische verandering, er is voor iedereen wel een kleur te vinden!