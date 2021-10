Streetstyle winter 2021. Kijk de mode af van de top influencers bij Max Mara

Wat wordt de mode voor winter 2021? Hoe gaan we het dragen? Bekijk de streetstyle foto’s van bekende influencers bij Max Mara. De modetrends in de praktijk :-)

Streetstyle winter 2021. De mode volgens de top influencers bij Max Mara. Midden: Erika Boldrin, rechts: Linda Tol

Het is natuurlijk altijd supercool om een modeshow te zien, maar zeker net zo leuk zijn de influencers die erop afkomen. Tijdens de Milan Fashion Week fotografeerden we zoveel mogelijk top influencers want die gingen natuurlijk helemaal up-to-date volgens de allernieuwste modetrends voor herfst winter 2021 2022 gekleed.

Streetstyle winter 2021. De mode volgens de top influencers bij Max Mara. Xenia Adonts. Foto: Charlotte Mesman

Van catwalk naar straatmode, zullen we maar zeggen. Daar gaat dan vaak net nog even een kwinkslagje overheen. Want waar de modecollectie op de runway altijd helemaal op-en-top conform de stijl van het modehuis zelf is, geven de influencers de outfits van het maison een persoonlijke interpretatie mee.

Streetstyle winter 2021. De mode volgens de top influencers bij Max Mara. Caro Daur. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk de streetstyle foto’s die wij bij de show van Max Mara van de bekendste influencers – Leonie Hanne, Xenia Adonts, Caro Daur, Karina Nigay en consorten – maakten en leg ze maar eens naast de catwalkfoto’s (klik hier modecollectie van Max Mara voor herfst winter 2021 2022). Het ziet er toch net weer even anders uit!

Streetstyle winter 2021. De mode volgens de top influencers bij Max Mara. Leonie Hanne. Foto: Charlotte Mesman

Streetstyle mode winter 2021. In & uit. De beste (en de slechtste) streetstyle outfits. Karina Niguy bij Max Mara. Foto: Charlotte Mesman

Maar natuurlijk zitten er wel rode lijnen in. Modetrends voor herfst winter 2021 2022 die we in de streetstyle mode bij Max Mara tegenkwamen zijn:

véél camel en andere gedekte kleuren;

en andere gedekte kleuren; tonsuurton en color blocking , lees: grote vlakken effen kleuren;

, lees: grote vlakken effen kleuren; lange jassen en oversized korte mantels (de sterke punten van Max Mara);

en oversized korte mantels (de sterke punten van Max Mara); de comeback van bruin (een heerlijke chocolademelkbruine kleur die niets met hippie-bruin te maken heeft);

(een heerlijke chocolademelkbruine kleur die niets met hippie-bruin te maken heeft); interessante volumes : oversized jassen, korte broeken, strakke broeken, rechte broeken, kuitlange plooirokken;

: oversized jassen, korte broeken, strakke broeken, rechte broeken, kuitlange plooirokken; eenvoudige topjes : hemdjes of strakke coltruitjes;

: hemdjes of strakke coltruitjes; essentiële mode accessoires: chique zonnebrillen, interessante tassen in sobere kleuren of in het spierwit, verschillende stijlen schoenen (onder meer hooggehakte mocassins en pumps met spitse neuzen).

Streetstyle winter 2021. De mode volgens de top influencers bij Max Mara. Mary Leest. Foto: Charlotte Mesman

Streetstyle winter 2021. De mode volgens de top influencers bij Max Mara. Nataly Osman. Foto: Charlotte Mesman

Streetstyle winter 2021. De mode volgens de top influencers bij Max Mara. Veronica Ferraro. Foto: Charlotte Mesman

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw nieuwe winterlook.

