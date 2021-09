Dol op lange spijkerrokken? We gaan ze de komende winter weer volop zien. Maar hoe draag je ze? We hebben twee spannende streetstyle looks voor je.

Denim trends winter 2021. Trend alert: de lange spijker(broek)rok. Foto: Charlotte Mesman

De lange spijkerrok is een welkom alternatief voor die eeuwige (maar o zo geliefde) spijkerbroek. Volgens de modetrends voor herfst winter 2021 2022 gaan we ‘m deze winter volop dragen.

Op zich laat een lange spijkerrok zich heel gemakkelijk combineren. Je kunt als het ware al je vaste spijkerbroek-combinaties op je lange rok loslaten. Je hoeft er alleen nog maar een paar pantykousen of leggings bij te halen om geen blote benen onder de hoge split(ten) te tonen.

Maar als je nu dan toch een lange rok – in plaats van die eeuwige spijkerbroek – draagt, dan is het leuk om er eens een heel andere draai aan te geven. Tijdens de afgelopen Fashion Week in Milaan spotten wij twee streetstyle looks waarin een lange spijker(broek)rok centraal stond. Misschien steek je er ideeën van op.

Seventies in spijker(broek)rok

De eerste look is een beetje seventies. De lange spijker(broek)rok is gecombineerd met een romantische witte blouse met roesjes, een wollen spencer met bloemen en seventies accessoires als een rieten mandje en witleren laarsjes.

Pittige streetstyle look

De tweede look is ultravrouwelijk en pittig. De (broek)rok wordt gedragen met een cut out top volgens de allernieuwste modetrends voor winter 2021 2022. Dit soort tops zagen we onder meer op de catwalk van Celine waar ze met stoere, oversized blazers werden geshowd. De tops mogen dan niet echt winters aandoen, ze zijn wel perfect voor onder jasjes en blazers (zie de foto hieronder). En natuurlijk voor feestjes!

Spijkerbroekentrends 2021. Photo: courtesy Celine FW 2021 2022

De look krijgt een urban chique uitstraling dankzij de laarzen met hak en spitse neus.

Bekijk de streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.

