Streetstyle mode. Boost je winter outfit met deze fashionista hacks

Streetstyle mode. Boost je winter outfit met fashionista hacks. Foto: Charlotte Mesman

Het is die tijd van het jaar dat je die donkere kleren niet meer kunt zien. Tenminste, zo staan wij er op dit moment in. Daarom gingen we op zoek naar inspirerende streetstyle looks van de fashionista’s. Hoe krijgen zij het voor elkaar om er altijd zo stylish uit te zien? We hielden vijf looks tegen het licht en ontdekten een aantal fashion hacks. Deze looks zijn niet alleen geïnspireerd door de modetrends voor 2022 maar geven ook blijk van een persoonlijke touch. Dat laatste is natuurlijk hét geheim voor een unieke look.

#1 Mix de seizoenen

Het onderscheid tussen zomer en winter bestaat in de mode tegenwoordig niet meer. Het enige verschil zit ‘m in de materialen en opbouw van de looks omdat we ons in de winter nu eenmaal tegen de kou moeten beschermen maar niets belet je om zomerse items en mode accessoires in de winter te dragen. Dus trek die lange zomerjurk aan met een lange warme trui of vest erover, draag die witte laarzen en hang die frivole kleurrijke ketting met raffia afwerking (typisch zomers) om je nek.

#2 Mix klassiek met sportief

Streetstyle mode. Boost je winter outfit met fashionista hacks. Foto: Charlotte Mesman

Een mix van klassiek en sportief is natuurlijk geen nieuwigheid maar door deze formule weer eens helder voor ogen te hebben, zou je wel eens op nieuwe ideeën kunnen komen. Zo’n kaki bandplooi broek met een donkerblauwe hoodie en een naturel leren riem is toch supercool?

#3 Speel met proporties

Streetstyle mode. Boost je winter outfit met fashionista hacks. Foto: Charlotte Mesman

Het maakt niet uit of je petite of lang bent, iedereen kan oversized kleding hebben. Het is enorm leuk om met de nieuwe volumes te spelen. Combineer zo’n wijde broek met superlange pijpen en hoge taille met een bomberjack. Wel even een hemdje of klein truitje eronder om het silhouet te balanceren. Evenwicht, balans daar gaat het in de mode om (trouwens in het hele leven).

#4 Draag zijn baseball shirt op jouw leren rok

Streetstyle mode. Boost je winter outfit met fashionista hacks. Foto: Charlotte Mesman

Zou je ooit op het idee gekomen zijn om een baseball shirt op een leren rok te dragen? Wij niet. Maar het is supercool. Dit opent perspectieven. Mix sportieve items met geklede items. Ook dit is op zich niet nieuw maar de outfit op onze streetstyle foto brengt deze hack to the next level.

#5 Haal die corduroy broek weer tevoorschijn!

Streetstyle mode. Boost je winter outfit met fashionista hacks. Foto: Charlotte Mesman

Opeens zijn ribfluwelen broeken weer terug in beeld en eerlijk gezegd vinden wij ze best cool, zeker als je ze uit de seventies context haalt. Draag er een truitje en jasje op, trek er een paar pumps of – waarom ook niet – mocassins onder aan. De corduroy broek is een perfecte basis voor vernieuwende combinaties. Experimenteer, net zoals de fashionista’s dat doen!

