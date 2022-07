Deze jurk zien we deze zomer letterlijk overal dragen

Er is één jurk die we deze zomer overal zien dragen: de lange jurk met grafische print op een witte achtergrond. Je hebt ‘m vast ook voorbij zien komen.

Lange jurken met fantasie op de Pitti Uomo modebeurs. Streetstyle mode zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Als we een winnend kledingstuk, de grote favoriet voor zomer 2022 zouden moeten uitroepen, dan is dat de lange jurk met grafische fantasie tegen een witte achtergrond. Deze jurk zien we momenteel overal dragen: bij de Fashion Weeks, op de Uomo Pitti modebeurs in Florence (de foto’s op deze pagina maakten we daar), maar ook gewoon op straat.

Sterker nog, je ziet deze jurk ook overal hangen, en vaak is-ie niet eens afgeprijsd (klaarblijkelijk verkoopt deze jurk zichzelf).

Het is ook wel te begrijpen waarom deze jurk het zo goed doet. Ten eerste omdat zo’n lange jurk zich heel gemakkelijk laat dragen. Ten tweede omdat zo’n grafische print er gewoon staat. Ten derde omdat de lichte achtergrond heerlijk zomers aandoet.

Natuurlijk zijn er ook varianten op het thema: prints die net iets minder grafisch zijn, wat sierlijker, soms zijn het bloemen. Maar al deze fantasieën hebben met elkaar gemeen dat het fantasietje zelf in één enkele kleur is, met elke keer weer die witte achtergrond.

Met deze jurken kun je een casual maar ook een geklede look creëren. Je kunt er Birkenstock-achtige sandalen onder dragen, of sneakers, misschien wel boots. Met een ceintuur in je middel wordt je jurk chic, met een hoed erbij kun je ermee naar een bruiloft (ook zonder hoed, natuurlijk). Maak de look af met goudkleurige schakelbijous, een mooie tas met een kettinghengsel, en je bent om door een ringetje te halen.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.