3x Trendy streetstyle looks. Welke kies jij?

De beste mode ideeën doe je op straat op. We kozen drie coole streetstyle looks voor zomer 2022 je uit. Ze zijn gemakkelijk na te doen.

Streetstyle mode tijdens Pitti Uomo zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

De meeste mode inspiratie doe je op straat op. Nog beter als het in een trendy omgeving is zoals de Pitti Uomo modevakbeurs in Florence. Veel streetstyle looks stonden in het teken van de allernieuwste modetrends voor 2022. De mood was overwegend klassiek met een eigentijdse twist. Soms ook zagen we vintage looks voorbijkomen, iets waar Pitti, en dan vooral voor wat betreft de herenmode, om bekend staat.

Maar een paar looks staken er met kop en schouders bovenuit vanwege hun casual-chique, bijna Parisienne look. We kozen drie hotte en trendy looks voor je uit. Om je door te laten inspireren. Op zich zijn de looks gemakkelijk na te doen met items die je al in je kast hebt.

Klassieke donkerblauwe broek met sneakers en crop top

Streetstyle mode tijdens Pitti Uomo zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Combineer een klassieke donkerblauwe broek, liefst met een mannelijk of casual snit, met een tandpastawitte crop top. Daarover draag je – losgeknoopt – een witte blouse. Een paar sneakers aan je voeten, een paar rake accessoires, en je bent de hotste chick die er is!

Shorts met lange jasjurk

Streetstyle mode tijdens Pitti Uomo zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

Een andere look die we deze zomer veel zien, is shorts met daarover een lange jasjurk (een ideale anti-cellulite look). Deze look kun je zo cool maken als je wilt. Total white is altijd mooi. Als je dan ook nog een jurk (want het mag ook gewoon een jurk zijn) met een geplisseerde rug op de kop weet te tikken, ben je superstylish.

Spijkerbroek met hemdje en statement bijou

Streetstyle mode tijdens Pitti Uomo zomer 2023. Foto Charlotte Mesman

De combinatie spijkerbroek met hemdje krijgt een heel andere mood als je deze look afmaakt met een statement bijou. Haal de grootste ketting die je hebt tevoorschijn en draag hem. Een ander is om op vakantie of ook gewoon in eigen land wat vintage marktjes af te struinen op zoek naar een lang vergeten juweel om mee te pronken.

Bekijk onze streetstyle foto’s maar eens en laat je inspireren.