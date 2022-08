Een welgemeende verontschuldiging is soms heel goed op zijn plaats, maar verontschuldigingen in situaties waarin je niets hebt gedaan, verzwakken je positie.

10 Dingen waar je je nooit voor moet excuseren

Sommige mensen putten zich de hele dag uit in verontschuldigen. De woorden ‘Sorry’ en ‘Het spijt me’ liggen op het puntje van hun tong. Een welgemeende verontschuldiging is soms heel goed op zijn plaats, maar verontschuldigingen in situaties waarin je niets hebt gedaan, verzwakken je positie.

Een onterechte verontschuldiging is zo ongeveer een uitnodiging aan degene die je voor je hebt om je te bekritiseren of te beoordelen. Het is een teken van onzekerheid of, erger nog, als het ‘aanbieden van je flank’ aan derden om de aanval in te zetten. Verontschuldig je niet als het niet nodig is…

Er zijn situaties waarin je je NOOIT maar dan ook NOOIT moet excuseren. Hier zijn ze. Excuseer je NOOIT: