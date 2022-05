Leren jacks voor elke leeftijd. Ook voor jou!

Leren jacks zijn ideaal voor de tussenseizoenen. Ze zijn er in alle mogelijke uitvoeringen: kort, lang, bombers, biker jacks, slim fit en oversize. Rebels of chic. Maar hoe maak je je keuze? Daarbij laat je je leiden door je stijl, je mood, je persoonlijke smaak, je leeftijd, je lichaamsbouw, de rest van je garderobe, en ook een klein beetje door de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2022 natuurlijk.

We hebben een aantal vuistregels voor je:

Onthoud: leren jacks maken het mogelijk om zomerjurken al vroeg in het seizoen te dragen. Of het nu om korte, midi of maxi jurken gaat. Voor een net iets andere look draag je onder je jurk geen sneakers of enkellaarsjes maar mocassins of loafers.