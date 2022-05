Is dit de Parisienne hair look waar je altijd al naar op zoek was?

Op zoek naar nieuwe haarinspiratie? Met een paar kleine veranderingen in je snit en hairstyling creëer je deze Parisienne look.

Parisienne look en water waves voor lente zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

De haartrends voor lente zomer 2022 zijn onderling enorm verschillend. Glad geföhnde hoofden komen weer terug. Wie dat wil, mag zelfs weer de haarpunten naar buiten krullen zoals we dat in de jaren ’60 deden. Maar houd je van een nonchalante look dan moet je het toch meer in de richting van de French girl hair styling zoeken.

Caroline de Maigret. Foto Charlotte Mesman

Parisienne hair looks zijn het toppunt van nonchalance. Een schoolvoorbeeld is Franse Caroline Maigret die van de (bijna) out of bed hair look haar signatuur maakte. Het model/muziekproducer draagt haar lange haren vaak in een natuurlijke, bijna ongekamde slag met een lange pony die al dan niet openvalt. Overigens is zij niet de enige die de charme van deze haarstijl kent. Bekijk de streetstyle foto’s die we tijdens de Milan Fashion Week maakten maar eens.

Parisienne look en water waves voor lente zomer 2022. Streetstyle foto Charlotte Mesman

Carolines hair look is volgens de allernieuwste haartrends voor lente zomer 2022 weer enorm actueel. De vergelijking met de nieuwe water waves dringt zich wel heel erg sterk op.

Water waves zijn de nonchalante opvolger van de beach waves. Anders dan de beach waves hebben water waves minder volume bovenop het hoofd. De slag is bovendien nonchalanter (daar heb je dat woord weer!) dan die van de beach wave, en een middenscheiding is een must.

Water waves zien eruit alsof je in de zee gezwommen hebt, je je natte haar gevlochten hebt, het aan de zon hebt laten opdrogen en het toen hebt uitgehaald. Nat vlechten, laten opdrogen en loshalen is dan ook dé techniek om deze waves te maken.

Dus heb je zin in een nonchalante Parisienne look dan zou je daar de water waves techniek op kunnen loslaten.

Parisienne look en water waves voor lente zomer 2022. Foto Charlotte Mesman

Voor een extra Franse touch – think Jane Birkin en natuurlijk ook onze Caroline – laat je een lange pony knippen. Die hoeft echt niet vol en zwaar te zijn. Een gordijntjespony met geef je al dat je ne sais quoi van de Franse dames.

Tot slot nog een laatste tip. Bij zo’n hair look hoort een stijlvolle maar minimal modelook want je laat natuurlijk wel even zien dat je van de mode- en kapseltrends kaas gegeten hebt en dat die out of bed/after party/water wave hair look niets te maken hebben met geen tijd of kam hebben, maar alles met jouw onfeilbare stijlgevoel.

