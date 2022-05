Het stoere motorjack is weer helemaal hip

Het stoere oversized motorjack is hot. Tijdens de modeweken zagen we ze letterlijk everywhere. Het is bovendien ideaal bij wispelturig lenteweer.

Modetrends lente zomer 2022. Het leren (motor)jack. Photos courtesy of Miu Miu, Prada, Blumarine

Het kon niet uitblijven. Met al die comeback-trendjes uit het Y2K tijdperk (think lage-taille-broekjes, crop tops en minirokken) eisen motorjacks ook weer de nodige aandacht op. Ze paradeerden over de catwalks voor lente zomer 2022 en de influencers schitterden er tijdens de modeweken in.

Modetrends lente zomer 2022. Het leren (motor)jack. Photo courtesy of Blumarine

Natuurlijk werd deze stoere klassieker voor de gelegenheid in een up-to-date jasje gestoken. De grote favoriet voor het komende seizoen is een motor/bikerjack met oversized volumes, brede schouders, grote revers, een stevige riem in je taille (zie Prada). Alsof je het jack aan manlief hebt ontfutseld (misschien een idee!) en klaar bent om er op de (zijn!) motor vandoor te gaan. Daarnaast zien we ook meer slim fit modellen die slank afkleden.

Modetrends lente zomer 2022. Het leren (motor)jack. Photo courtesy of Alessandra Moura

Zwartleer is edgy, bruinleer is stylish, maar kleur mag zeker ook. Waar de fashion modellen het liefst voor effen klassiekers kiezen, zoeken de influencers extremere versies op. Tijdens de modeweken – New York, Londen en Milaan hebben net geshowd en Parijs is in full swing – trokken de fashionista’s de aandacht (want daar gaat het om) met leren motorjassen met details in kleur.

Modetrends lente zomer 2022. Het leren (motor)jack. Photo courtesy of Philosophy by Lorenzo Serafini

Hoe draag je anno 2022 het leren motorjack?

De jacks kun je letterlijk overal op dragen. Op een spijkerbroek, op een wijde hoge-taille-broek, op een slim fit zwart broekje voor een eigentijdse rocklook, of leer op leer (de double leather look) maar wil je het helemaal volgens het boekje van de allernieuwste modetrends voor lente zomer 2022 doen dan gooi je het over een andere boeg en draag je het op een minirok (!).

Modetrends lente zomer 2022. Het leren (motor)jack. Photo courtesy of Prada

Om het stylish te houden, breng je de gewaagde combi motorjack/mini in balans met een supervrouwelijk en klassiek schoentje als een pump of een modern muiltje met halfhoge hak. Ook proberen: een oversized motorjack over een kuitlange jurk met daaronder fugly sandalen met sokken :-) Wie durft?

Modetrends lente zomer 2022. Het leren (motor)jack. Photo courtesy of Miu Miu

Voor een typisch ’70 look (de jaren ’90 waren sterk beïnvloed door de jaren ’70) draag je je leren jack op shorts met daaronder laarzen à la Daisy Duke in The Dukes of Hazzard (weet je nog?).

Deze comeback trend (om nu al mee aan de slag te gaan want behalve edgy houdt-ie ook warm) is een uitdaging voor alle liefhebbers van Y2K naar ook voor alle vintageliefhebbers (iets wat waarschijnlijk hand in hand gaat) want dit is nu bij uitstek zo’n item om tweedehands op de kop te tikken. Hoe unieker, hoe beter!

