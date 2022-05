Misschien wel, maar of het ook het verstandigst is, weten we niet. Iedereen heeft wel eens een uitlaatklep nodig. Een natuurlijke behoefte om met iemand anders over je eigen relatie te praten…

Liefde. Hoeveel vertel jij over jouw relatie?

Hoeveel vertel jij je vriendinnen, je moeder, je zusjes (misschien wel broer) over jouw liefdesrelatie? Vertel je over jullie ruzies? Over jullie problemen? Het blijft altijd maar de vraag of het een goed idee is je hart uit te storten. En nog moeilijker is het om te bepalen hoeveel je kwijt kunt en wat je beter voor jezelf kunt houden…

Geschreeuw, een onstuitbare huilbui, gesnotter, je weet je geen raad… Jij en je vriendje hebben ruzie! Een knallende deur en hij is ervan door. Wat nu? Wanhopig bel je je vriendin en onder veel gesnik vertel je haar het hele verhaal. ’s avonds maken jij en je vriendje het goed (met lieve kusjes en fantastische seks). Als je de volgende dag je vriendin ziet, is ze woedend op je vriendje… Totdat ze merkt dat jullie het hebben bijgelegd. Dan weet ze opeens niet meer hoe ze moet kijken.

Het is een situatie die we allemaal wel kennen. ‘Ik heb er zo van geleerd‘, schrijft Maartje ons. ‘In het begin van onze relatie vertelde ik alles aan mijn moeder. Ze had hem toen nog nooit gezien en trok natuurlijk altijd fel partij voor mij. Heerlijk! Totdat de relatie hechter werd. Ik merkte gewoon dat de ruzietjes waar ik mijn moeder over had verteld, bij haar waren blijven hangen en dat ze, toen ze hem eenmaal ontmoette, niet ongedwongen tegen hem kon zijn… Voortaan houd ik mijn mond gewoon stijf dicht.‘

‘Ik belde mijn beste vriendin na een verschrikkelijke ruzie met mijn vriendje. Ik dacht dat ik hem nooit meer wilde zien en pakte mijn spullen‘, vertelt Marijke. ‘Zij bood me direct aan om bij haar te blijven slapen en ik was daar natuurlijk heel blij mee. We kletsten de hele nacht en ik vertelde haar alles over onze problemen. Na een week was het weer aan met mijn vriendje maar sindsdien blijft mijn vriendin doorzeuren dat hij mij niet waard is…‘

Het is en blijft een gevoelige kwestie en we hebben geen pasklaar antwoord op de vraag of je je hart wel moet uitstorten, en bij wie. Maar we hebben er wel een paar ‘gezond-verstand-gedachten’ over. Jullie aanvullingen en reacties zijn natuurlijk weer van harte welkom.

In het begin van een relatie kan het goed zijn om anderen in vertrouwen te nemen

In het begin van een relatie komen ruzies veel voor omdat je elkaar nog moeten leren kennen. En juist omdat je hem nog niet goed kent, vind je na een ruzie bij hem vaak nog niet de steun en het begrip die je in een later stadium van een relatie – als het goed is – wel krijgt. In het begin is het daarom logisch dat je je hart bij iemand anders uitstort. Het helpt je om alles in het juiste perspectief te plaatsen, vooral ook omdat je in het begin nog erg verliefd bent (liefde maakt blind!) en je de toekomst van je relatie vaak (nog) niet goed kunt beoordelen.

Een hechte relatie? Kijk uit met wat je zegt!

Hebben jullie een hechte en langdurige relatie, dan ligt het allemaal iets gevoeliger. Jullie hebben veel steun aan elkaar en kunnen elkaar na een ruzie helpen om de dingen in het juiste perspectief te plaatsen en te accepteren. In dit geval is het vaak beter om ‘de vuile was binnen te houden’

Hartsvriendin of moeder? Bij wie stort je je hart uit?

Als wij zouden moeten kiezen, zouden we voor de hartsvriendin kiezen. Moeders hebben de neiging om hun eigen telg te beschermen en te verdedigen terwijl je juist meer hebt aan iemand die een objectieve kijk op jullie relatie heeft. Een goede vriendin kan een troostende schouder en goede raad geven. Beter nog als ze hem niet kent (en het ook niet waarschijnlijk is dat ze hem ooit zal kennen : aan een vriendin die verliefd of opvallend gecharmeerd is van je vriendje vertel je natuurlijk alleen de mooie dingen uit je relatie (want haar advies zal niet meer zo onpartijdig zijn). Broertjes en zusjes willen nog wel eens tegen je ouders (het zijn ook hun ouders!) uit de school klappen (er zijn natuurlijk uitzonderingen!). Denk na voordat je ze alle ‘ins en outs’ over je relatie vertelt…

Is niets vertellen het veiligst?

Misschien wel, maar of het ook het verstandigst is, weten we niet. Iedereen heeft wel eens een uitlaatklep nodig. Een natuurlijke behoefte om met iemand anders over je eigen relatie te praten. Een luisterend oor kan voor heel wat opluchting zorgen en soms kan een gesprek met een ‘onpartijdig’ iemand heel verhelderend werken (misschien zat jij wel fout en gaf je hem daar ten onrechte de schuld van!). Dus als je het ons vraagt, zouden we zeggen: sluit je niet helemaal af maar kies de persoon die je in vertrouwen neemt, met zorg en geef niet al teveel informatie, als je tenminste niet definitief bij je vriendje wegbent… Want in dat geval is ons advies: stort je hart maar uit! Tot op de bodem!

Wil je op dit artikel reageren? Stuur je reactie en deel je ervaringen met ons en de andere Trendystylers.

