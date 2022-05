Het is puur genieten van Celine’s droomjurken op de rode loper in Cannes

Celine’s droomjurken op de rode loper in Cannes. Lily Donaldson in een navy blauwe couture jurk van Celine. Photo courtesy of Celine

Alle ogen zijn in deze dagen op Cannes gericht waar actrices, celebs en influencers in de mooiste gewaden op de rode loper van het Cannes Filmfestival 2022 verschijnen. De creaties van de modehuizen worden geloofd of bekritiseerd. En ondertussen doen we natuurlijk ook volop aan ‘mensen kijken’.

Celine’s droomjurken op de rode loper in Cannes. Natalia Vodianova in een grunge blauwe couture jurk van Celine. Photo courtesy of Celine

Vandaag doen we een greep uit de creaties van Celine die we in de Franse kustplaats voorbij zagen komen. Het is één van onze favoriete modehuizen met all-round collecties. Van schitterende avondjurken tot draagbare looks met jeans en blazer.

Celine’s droomjurken op de rode loper in Cannes. Lily Donaldson in een violetkleurige couture jurk met borduursels van Celine. Photo courtesy of Celine

Ontwerper Hedi Slimane weet wat de hedendaagse vrouw mooi vindt en weet ook het jonge publiek met zijn collecties te bekoren. Het waren dan ook de echte beauties die in Cannes in Celine voor de dag kwamen, zoals Carla Bruni, de topmodellen Natalia Vodianova en Lily Donaldson, Camille Razat (de Camille uit ‘Emily in Paris’) en Suzanne Lindon, bekend van ‘Seize printemps’.

De dames waren gehuld in lange couture jurken die geheel zijn overdekt met fonkelend borduurwerk. De jurken kleden slank af en laten op een subtiele en stijlvolle manier heel wat huid zien. Het decolleté, de rug en de armen zijn onbedekt en hoge splitten tonen de benen.

Celine’s droomjurken op de rode loper in Cannes. Camille Razat in een zwarte geborduurde couture jurk van Celine. Photo courtesy of Celine

Bekijk de foto’s maar eens. Zoals je ziet, viert glitter hoogtij en is cut-out nog steeds dé trend voor 2022. Let ook even op de casual look van Suzanne Lindon. Het is Celine ten voeten uit.

Suzanne Lindon in geruite blazer met spijkerbroek, mocassins, zonnebril en kalfsleren tas van Celine. Photo courtesy of Celine

