Durf jij je kapper de vrije hand te laten?

Je moet wel heel veel vertrouwen in je kapper hebben om hem of haar de vrije hand te laten. Instinctive cutting is dé allernieuwste haartrend voor 2022. Durf jij het aan?

Haartrends 2022. Instinctive cutting. Foto Charlotte Mesman

De topkappers in Londen zweren erbij: instinctive cutting, instinctief knippen. Het is de allernieuwste haartrend voor 2022.

Bij de woorden ‘instinctive cutting‘ kun je je misschien al instinctief (!) wat voorstellen maar het concept is best ingrijpend, en misschien niet voor iedereen geschikt. Teleurstelling loeren om de hoek.

Ga maar eens bij jezelf na hoe je je op een kappersbezoek voorbereidt. Je hebt bepaalde beelden in je hoofd, maakt misschien een collectie van kapselfoto’s die je mooi vindt, haalt namen van celebrities en VIPs bij elkaar om je kapper te beschrijven hoe jouw nieuwe kapsel eruit moet zien en welke haarkleur je daarbij wilt hebben.

En dan komt je kapper – hair stylist zeggen we tegenwoordig – met het concept ‘instintive cutting‘ op de proppen. De bottom line hiervan is dat we dus niet meer de hoofden beroemdheden gaan kopiëren. We spreken niet meer in termen als ‘Ik wil een pony zoals Bella Hadid’ en ‘Doe mij maar de haarkleur van Kendall Jenner’.

Nieuw kort kapsel voor topmodel Cara Taylor. Bij Philosophy. Foto Charlotte Mesman

Je mag het nog wel tegen je kapper – pardon, hair stylist – zeggen maar sta niet raar te kijken als hij of zij even kort knikt en je dan vragen begint te stellen over jou zelf. Hoe style je je haar, wat voor een werk doe je, wat zijn je hobby’s?

De allernieuwste trend is namelijk dat de kapper niet beroemdheden en voorbeelden als uitgangspunt neemt maar jouw eigen persoontje. De kapper verdiept zich in jouw levensstijl, jouw karakter, kijkt naar de textuur van jouw haar en naar de vormen van jouw gezicht. Vervolgens pakt hij of zij de schaar en gaat dan instinctief knippen, en al knippende groeit jouw nieuwe kapsel onder zijn of haar handen.

Daarbij wordt ook gekeken hoe je haar op je nieuwe coupe reageert. Na het föhnen kunnen dus nog aanpassingen volgen. En oh, bij instinctive cutting zal de kapper – pardon hairstylist – ook eerst altijd even je haar bekijken zoals jij daarmee de kapsalon instapt: droog en door jou gestyled (of niet).

Kortom, je kapper heeft de vrije hand, je geeft hem de zogenaamde ‘carte blanche’ en hij of zij knipt zo ongeveer uit de losse pols. Ook over de haarkleur heb je niet veel meer te zeggen want die moet natuurlijk worden afgestemd op je nieuwe haarsnit.

Of het iets voor jou is, zal van jouw karakter afhangen en natuurlijk ook van het (prijs)niveau en de vertrouwensband die je met je hair stylist hebt. Het kan topresultaten opleveren en kapsels waarvan je in de verste verte nooit had kunnen dromen opleveren, maar het kan natuurlijk ook heel goed fout gaan. En dan is de neiging groot om je kapper te blamen. Een riskante zaak voor hair stylisten en klanten, volgens ons. Maar de it-girls zouden er momenteel bij zweren.

