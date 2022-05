Ken jij de baby French manicure trend voor zomer 2022 al?

De French manicure is een klassieker die zelfs terug te voeren zou zijn naar Chanel in de jaren ’30. Sindsdien komt deze nageltrend steeds weer – in een nieuwe versie – terug.

Voor zomer 2022 houden we het lijntje langs de nagelrand minimaal. Het gaat er dus om om het lijntje zo dun mogelijk langs de nagelrand neer te zetten. Geen wonder dat deze trend wel ‘micro French’ of ‘baby French’ wordt genoemd.

De baby French manicure kun je toepassen op lange amandelvormige nagels maar is net zo mooi of misschien nog wel mooier op korte nagels, dit omdat het natuurlijke witte randje van je eigen nagels dan minder snel onder het ultradunne lijntje van je French manicure uitkomt.

Behalve wit kun je natuurlijk ook andere kleuren voor je baby French nagels gebruiken. Denk hierbij aan zilverglitter of goud. Een geliefde trend is ook ‘mismatched’ waarbij je elke nagel een andere kleur lijntje meegeeft. Dat kunnen pastels zijn maar ook neonkleurtjes.

Heb je een vaste hand dan kun je je ook aan meer geraffineerde dessins wagen. Supercool is: een witte randje met kleine zwarte stippen die je op gelijke afstand van elkaar op het witte lijntje plaatst. Een andere trend is de helft van het lijntje wit, de andere helft zwart of zilver.



Heb je géén vaste hand, iets wat voor zo’n smal randje wel gewenst is, dan hebben we nog een TikTok beauty trucje voor je. Je hebt er een siliconen make-up sponsje voor nodig. Doe wat nagellak op het sponsje en dip je nagels één voor één erin. Omdat het sponsje mee veert, krijg je een mooi, regelmatig randje.

Een andere manier om een heel fijn lijntje te krijgen, is: eerst het lijntje trekken, het goed laten drogen en dan je nagels knippen (als ze daaraan toe zijn).

Heb je eenmaal het lijntje gemaakt en laten drogen, lak je nagels dan af met een transparante lak. Violà jouw baby French manicure om in te schitteren.

