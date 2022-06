3x Stijlvolle kapsels die nu eens niet anti-aging willen zijn. Foto Charlotte Mesman

In een wereld waarin kreten als ‘anti-aging’ (ouderdomsverschijnselen bestrijden) en ‘pro-aging’ (ouderdomsverschijnselen voorkomen) aan de orde van de dag zijn, is het verfrissend om stijlvolle vrouwen tegen te komen die er (ogenschijnlijk) niets aan doen om hun leeftijd te verbergen, die niet alles in werk zetten om krampachtig jonger te lijken dan ze daadwerkelijk zijn.

Langzaam maar zeker lijken we de obsessie met een eeuwig jong uiterlijk een beetje achter ons te laten. Een grote stap in die ontwikkeling is het omarmen van grijs haar. Ook rimpels zijn tegenwoordig steeds vaker geaccepteerd.

Steeds meer vrouwen van middelbare leeftijd zijn geneigd om eerder het accent op stijlvol dan op jeugdig te leggen. Dat geldt zowel voor hun kleding als hun kapsel.

Deze stijlvolle dames zul je niet in de allernieuwste modetrends als minirokken of crop tops over straat zien gaan. Zij hebben hun eigen kledingstijl, dragen bij voorkeur midi of lang, zijn dol op trench coats en platte schoenen.

Ook hun haar dragen ze op een elegante, ingetogen manier, stijlvol en ogenschijnlijk moeiteloos. Waar de jonge influencers die – laten we eerlijk zijn – hun eigen stijl nog moeten ontwikkelen (of die misschien nooit zullen krijgen) hun haar graag glad en strak om het hoofd naar achteren stylen omdat dat zo ‘sleek & chic’ is, binden onze chique dames hun losjes en gewild slordig in de nek samen.

Zo’n los kapsel met zachte plukjes verzacht de gelaatstrekken, en is op een natuurlijke manier en elegante manier anti-aging. Hetzelfde effect bereik je met een lage vlecht, zoals stijlicoon Carolina Issa haar haar graag draagt. Heel anders is daarentegen bijvoorbeeld de impact van een strakke hoge paardenstaart. Opwaartse lijnen als die van hoge paardenstaarten mogen je dan dramatisch jonger doen lijken, maar tegelijkertijd doen ze ook heel gekunsteld aan en in geen geval zullen ze je rimpels uitvlakken.

3x Stijlvolle kapsels die nu eens niet anti-aging willen zijn. Carolina met lange vlecht. Foto Charlotte Mesman

Het komt allemaal aan op een gevoel van smaak. De één zal zich lekkerder voelen bij een uitgesproken jeugdig kapsel en een jeugdige outfit om in ieder geval een jeugdig silhouet te creëren, de ander – zoals onze stijlvolle dames – gaat meer ontspannen met het ouder worden om, omarmt het elegant en zonder spijtgevoelens, en vertrouwt op haar uitstraling en – weer dat woord – stijlvolle voorkomen.

Want één ding is zeker, als we ouder worden mogen we dan meer rimpels en grijze haren krijgen, en zitten we misschien niet meer zo strak in ons vel, maar op ons stijlgevoel heeft het voortschrijden van de tijd (gelukkig) geen vat.