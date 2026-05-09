Shimokitazawa: vintage winkels, underground muziek en creatief Tokio

Shimokitazawa in Tokio ontdekken? Een persoonlijke reportage over vintage winkels, indie muziek en de creatieve sfeer van deze leuke wijk.

Karakteristiek straatbeeld van Shimokitazawa in Tokio. Foto Charlotte Mesman

Hoe ik in Shimokitazawa verzeild raakte? Eigenlijk heel toevallig. Ik moest de styling doen voor een fashion shoot in Tokio, maar het budget was klein en de mood moest stoer, rebels en streetstyle-achtig zijn. Ik vroeg rond waar ik het beste kon gaan shoppen en kreeg telkens hetzelfde antwoord: Shimokitazawa.

Shimokitazawa is een wijk vol originele boetieks, vintage winkels en jonge ontwerpers met een rauwe, creatieve twist.

Alleen al de naam intrigeerde me. Shi-mo-ki-ta-za-wa. Het duurde eerlijk gezegd een paar dagen voordat ik het zonder aarzelen kon uitspreken.

Van Omotesando naar Shimokitazawa

Een karakteristiek straatje van de bohemien wijk in Tokio. Foto Charlotte Mesman

Vanuit Omotesando (waar ik verblijf) naar Shimokitazawa reizen bleek in het begin nog een kleine uitdaging. Tokio blijft een fascinerend doolhof van trein- en metrolijnen. Er is een directe verbinding, maar ook een route waarbij je moet overstappen. Uiteindelijk maakt dat allemaal niet zoveel uit, want juist dat reizen door Tokio hoort erbij.

Wat me vooral bijbleef, was het gevoel toen ik voor het eerst uit het station van Shimokitazawa stapte. Omotesando is een luxe paradijs met flagstores boetieks van de allergrootste internationale modehuizen: Dior, Saint Laurent, Max Mara, Alexander McQueen, enzovoorts.

Sfeervolle barretjes en restaurantjes zijn hier overal te vinden. Foto Charlotte Mesman

Shimokitazawa is: kleine vintagewinkels, alternatieve boetieks, gezellige restaurantjes, supermarkten, pubs en cafés. Deze wijk is totaal anders dan Shibuya of Omotesando. Shimokitazawa is easy-going, creatief en menselijk. En: géén hoogbouw.

Vintage winkels en streetstyle

De toegangspoort tot Shimokitazawa in Tokio, Japan

Shimokitazawa staat bekend als een van de beste vintagewijken van Tokio. Je vindt er tientallen tweedehands- en vintagewinkels, van betaalbare streetwear tot zorgvuldig geselecteerde designerstukken.

Een paar winkels duiken steeds opnieuw op wanneer mensen over vintage shoppen in Shimo praten. New York Joe Exchange is waarschijnlijk de bekendste naam: een grote, chaotische winkel in een voormalige publieke badhuislocatie, vol streetwear, leren jassen, Japanse designers en onverwachte vondsten. Ook Flamingo en 2nd Flamingo zijn populair vanwege hun sterke selectie Amerikaanse vintage uit de jaren zestig tot tachtig.

Wie betaalbaar wil shoppen, komt vaak terecht bij Stick Out, waar veel kledingstukken voor vaste lage prijzen worden verkocht. Daarnaast zijn Treasure Factory Style en 2nd Street goede adressen voor tweedehands designerstukken en grotere selecties.

Voor meer gecureerde en high-end vintage zijn Ragtag en Caka interessant. Vooral Ragtag is geliefd bij mensen die op zoek zijn naar Japanse designers en luxemerken in uitstekende staat.

Ik vond er vrijwel meteen wat ik nodig had voor de fashionshoot (stoere jacks en korsetten). Dat is precies waarom zoveel stylisten, fotografen en jonge Tokionezen graag naar Shimokitazawa gaan.

De wijk staat bekend om:

vintage denim

oversized jassen

oude bandshirts

tweedehands designerstukken

Amerikaanse retro-invloeden

Japanse streetwear

onverwachte accessoires

Veel winkels zijn klein en zitten verstopt in zijstraatjes of op de eerste verdieping van onopvallende gebouwen. Juist daardoor voelt rondlopen in Shimokitazawa als een soort schattenjacht.

En het bijzondere aan Japan blijft dat zelfs vintagewinkels er vaak ongelooflijk netjes en zorgvuldig georganiseerd uitzien. Overigens kunnen ook liefhebbers van vinyl hier hun hart ophalen.

Een jonge en alternatieve sfeer

Underground liveshow van Sorry No Camisole in een kelder in Shimokitazawa, Tokio. Foto Charlotte Mesman

Een paar dagen later keerde ik alweer terug naar Shimokitazawa, dit keer voor een underground concert van Sorry No Camisole. Gewoonlijk houd ik niet echt van concerten, zeker niet als ze lang duren of laat beginnen. In Japan of in ieder geval Tokio is dat geen probleem. Dit concert begon stipt op tijd, om zeven uur ’s avonds, en duurde precies een half uur. Kort maar krachtig. Het was letterlijk underground, in een ‘verborgen’ kelder van een onbeduidend gebouw.

Met andere woorden: Shimokitazawa voelt jong, alternatief en creatief, zonder geforceerd hip te zijn. Je ziet er studenten, muzikanten, kunstenaars, modefans en mensen die duidelijk hun eigen stijl volgen.

Underground concerten en tentoonstellingen in Shimo. Foto Charlotte Mesman

Overdag hangt er een rustige, bijna dorpse sfeer. ’s Avonds verandert de wijk in een gezellige omgeving: warme verlichting, kleine bars, live houses en groepjes mensen die van optreden naar café trekken.

Het is een van die plekken in Tokio waar je makkelijk uren kunt rondlopen zonder een plan te hebben.

Terug naar Shimokitazawa

Muurschilderingen en andere artistieke uitingen in Shimokitazawa in Tokio. Foto Charlotte Mesman

Een paar weken later ging ik er nog eens heen, gewoon voor mezelf, om de vintagewinkels uitgebreider te bekijken.

Ik was er vrij vroeg, rond elf uur in de ochtend, maar veel winkels bleken nog gesloten. Ook dat past eigenlijk bij het bohemian ritme van de wijk. Shimokitazawa leeft meer op het ritme van cafés, muziek, creativiteit en nachtleven dan op dat van vroege shoppers.

Waarom Shimokitazawa zo bijzonder is

Tokio heeft veel gezichten.

Je hebt de neon en drukte van Shibuya, de elektronische chaos van Akihabara en de luxe van Ginza. Maar Shimokitazawa laat een creatieve en alternatieve kant met bohemian en indie vibes van de stad zien.

Misschien is dat precies waarom zoveel mensen verliefd worden op deze wijk.

Niet omdat er beroemde monumenten zijn, maar omdat Shimokitazawa voelt alsof je heel even het dagelijkse Tokio binnenstapt.

