Van lompe boot tot charmante pump met rockstuds. Pierpaolo Piccioli, creatief directeur van Valentino, weet wat vrouwen willen. In de winter stoere laarzen met trackzolen waarmee je de heftigste regenbuien en de grootste sneeuwstormen (zie het aankomend weekend) kunt weerstaan. In de lente en zomer een luchtig, vrouwelijk maar pittig schoentje. Afgaande op de allernieuwste modecollectie voor lente zomer 2021 van Valentino, gaan we het inmiddels legendarische schoentje met rockstuds van Valentino weer volop dragen.

Slingback pumps met kitten heels worden naar verwachting een huge schoenentrends voor lente zomer 2021, en op dat punt is Valentino een ster. We zagen ze volop op de Valentino catwalk voor het komende seizoen voorbijkomen. Ze werden overal onder gedragen. Onder lange jurken, korte jurken, onder spijkerbroeken. Behalve halfhoge hakjes zagen we ook ‘flatjes’. Maar twee dingen hadden deze schoentjes steeds gemeen: het kittige, puntige neusje en de rockstuds.

Dé schoenentrends voor lente zomer 2021? Puntige, slingback pumps met kitten heels en studs.

Die studs kwamen overigens ook op de (vaak doorgestikte) tassen terug. Al met al nemen we dus heel wat van de afgelopen seizoenen mee. Bekijk de foto’s maar eens en bereid je voor deze allernieuwste schoenentrends voor lente zomer 2021.

P.S. Ondertussen zit je met die ‘lompe’ halfhoge boots met trackzool ook nog helemaal goed. In de uitverkoop vind je op dit moment prachtexemplaren!

