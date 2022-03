Hallo, hoge hakken! Maar is de sneaker dan echt uit de mode?

Schoenentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Fendace

Benieuwd naar de schoenentrends voor het komende seizoen? Er zijn twee belangrijke informatiebronnen: de catwalks voor lente zomer 2022 en de streetstyle mode tijdens de Fashion Weeks. Als je die bekijkt, dan komt eigenlijk alles neer op ‘Wie de schoen past, trekt hem aan’, want meer dan ooit gaat het in de schoenentrends om persoonlijkheid en originaliteit.

Schoenentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Fendi

Op de catwalks voor lente zomer 2022 zagen we waanzinnig veel gekleurde pumps, hooggehakte sandaaltjes, heruitgevonden mary janes, vernieuwende platform schoenen en platte sandalen met innoverende designs voorbijkomen. Tijdens de afgelopen modeweek in Milaan (Parijs moet nog showen) pakten de influencers en it-girls deze nieuwe schoenentrends – vrouwelijk en origineel – vol enthousiasme op.

Schoenentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Prada

Aan de voeten van cool kids prijkten de meest originele en aparte exemplaren. De schoenen voor lente zomer 2022 zijn heuse eyecatchers, voor welke stijl je ook kiest. Klassiek en vrouwelijk zoals alleen een pump of een slank en puntig slingback-schoentje kan zijn. Of pop, rock, futuristisch, gewaagd, uitdagend, of ronduit gek, met hakken die de wetten van de zwaartekracht tarten.

Schoenentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Roberto Cavalli

Juist met die hakken, hoog of halfhoog, hebben de ontwerpers enorm geëxperimenteerd. Ze zijn gekromd, schuin aflopend, in de vorm van een zandloper of het logo van het modehuis, doorzichtig, of plomp en zwaar als een pilaar in combinatie met een platform.

Ook qua kleuren hebben de modehuizen alle registers opengetrokken: zwart, maar ook wit, maar ook neonkleuren, rood, zilver, goud. Alle kleuren van de regenboog, plus de nodige versieringen. In lakleer of mat.

Op de neuzen van de schoenen voor lente zomer 2022 prijken niet alleen logo’s maar ook broches met strass, pareltjes of pailletten want ook jewel shoes blijven dit seizoen een trend. Houd je van bandjes, dan kom je ook volop aan je trekken. Zelfs de gladiator sandaal komt terug.

Schoenentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Dsquared2

Ruim baan voor ultravrouwelijke en kunstige schoentjes dus. Al deze schoenen, van welk type dan ook, worden door de fashionista’s rigoureus met blote benen gedragen, weer of geen weer.

Schoenentrends lente zomer 2022. Photo courtesy of Fendi

Koukleumen onder ons komen gelukkig nog steeds goed weg met laarzen als chunky boots of slank afkledende hooggehakte creaties met een flinke dosis sex appeal. Een ander alternatief is de mocassin, al dan niet met hak, maar wel met sokken, een trend die we meenemen van deze winter.

En de sneaker, die geliefde, comfortabele sneaker waar we de afgelopen jaren zo enorm verknocht aan geraakt zijn en die we onder alles konden en mochten dragen? Die sneaker die mag nog steeds, maar heeft zijn dominante positie van de afgelopen jaren nu toch echt wel verloren.

