Zo creëer je meer ruimte en rust in je woonkamer

Je woonkamer kan dichtslibben zonder dat je het in de gaten hebt. Door de tijd neemt het aantal meubels en voorwerpen in huis toe. Er kan een moment komen waarop het goed is je inrichting weer eens onder de loep te nemen. Het herschikken van meubels kan het gevoel van ruimte en harmonie verbeteren. Met doordachte planning en de toepassing van enkele simpele ontwerpprincipes kun je een functionelere en esthetisch mooiere omgeving creëren. Bovendien draagt een goed georganiseerd en ruimtelijk huis bij aan een veiligere leefomgeving. Houd bijvoorbeeld rekening met binnenshuis verkeer en richt je huis zo in dat spelende kinderen ook minder snel tegen meubels aanlopen en niet zo snel een lamp omstoten zodat je niet onnodig een beroep hoeft te doen op je woonverzekering.

Hier zijn praktische tips om je te helpen rust en ruimte te scheppen.

1. Maak een plattegrond

Het maken van een plattegrond is essentieel om te visualiseren hoe je meubels in een ruimte passen. Begin met het opmeten van je woonkamer. Noteer ook de locatie van deuren, ramen en stopcontacten. Teken vervolgens een plattegrond op schaal op grafiekpapier of gebruik ontwerpsoftware. Markeer de locaties van vaste elementen zoals radiatoren of ingebouwde planken. Knip nu vormen op schaal van je meubels en verplaats ze op je plattegrond. Zo kun je verschillende opstellingen visualiseren zonder dat je direct meubels hoeft te verplaatsen of te tillen. Een andere truc is om visueel te schuiven met je meubels door hun omtrek op de vloer te markeren met schilderstape.

2. Kies proportioneel meubilair

Een hoofdregel is dat de meubels in je kamer qua afmetingen in proportie moeten zijn tot de afmetingen van het vertrek. Een grote bank in een kleine woonkamer kan overweldigend overkomen, terwijl kleine meubels in een grote ruimte verloren kunnen lijken. Let ook op de hoogte van meubels. Als een kamer bijvoorbeeld hoge plafonds heeft, kan het gebruik van hogere meubels helpen om de verticale ruimte effectief op te vullen, terwijl lagere meubels een kamer met lage plafonds optisch gezien hoger maken. Niet alleen de afmetingen van meubels, maar ook die van voorwerpen en kunstwerken moeten in verhouding zijn. Zo is er een vuistregel dat een kunstwerk boven een bank ongeveer de helft of tweederde van de ruimte in beslag moet nemen.

3. Houd rekening met binnenshuis verkeer

Het creëren van bewegingspaden is van vitaal belang in elke kamerindeling. Zorg voor een vrije doorloop. Houd minstens 60 centimeter vrije ruimte aan voor paden tussen de meubels. Dit vergemakkelijkt het bewegen en verhoogt het comfort. Blokkeer verder de toegang niet. Plaats grotere voorwerpen uit de buurt van deuropeningen en paden om obstructie te voorkomen en de toegang tot verschillende delen van de kamer te vergemakkelijken.

4. Denk aan stopcontacten

Vergeet het belang van stopcontacten niet bij het herschikken van meubels. Plaats elektronische apparaten zoals lampen, televisies en opladers in de buurt van stopcontacten om te voorkomen dat er lelijke snoeren over de vloer lopen. Gebruik indien nodig verlengsnoeren, maar zorg ervoor dat ze veilig zijn neergelegd om struikelgevaar te voorkomen.

5. Creëer centrale punten

Het creëren van een centraal punt kan de visuele interesse vergroten en je meubelopstelling sturen. Markeer een open haard, een kunstwerk of een opvallend meubelstuk als centraal punt waarrond andere items kunnen worden gerangschikt. Omring je focuspunt met kleinere items die het aanvullen zonder de ruimte te overweldigen.

6. Creëer negatieve ruimte

Negatieve ruimte verwijst naar de lege gebieden in een kamer waar het oog kan rusten. Weersta de drang om elke hoek te vullen met meubels of decor. Door sommige gebieden open te laten, creëer je een ruimtelijker gevoel. Een handige truc is om met spiegels te werken. Spiegels weerkaatsen licht en creëren een illusie van diepte waardoor je kamer groter lijkt.

7. Regelmatig opruimen

Regelmatig opruimen is vanzelfsprekend van groot belang om de rustige en ruimtelijke sfeer die je hebt gecreëerd te behouden. Neem alle voorwerpen in je kamer regelmatig onder de loep. Evalueer of elk meubelstuk of decor een doel dient of een positieve bijdrage aan je inrichting levert; zo niet, overweeg dan om het te verwijderen. Denk ook goed na over (nieuwe) opbergoplossingen. Ga voor manden of kasten die bij je inrichting passen en tegelijkertijd niet-esthetische maar nuttige voorwerpen uit het zicht houden.