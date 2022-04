Waarom we dit seizoen allemaal de modekleur roze zouden moeten dragen

Roze is dé modekleur voor lente zomer 2022. Iedereen kan deze kleur hebben. Sterker, eigenlijk zouden we allemaal een beetje roze moeten dragen.

Modetrends lente zomer 2022. De modekleur roze. Photos courtesy of Valentino, Max Mara Resort, Alberta Ferretti, Blugirl, Etro

Volgens de kleurtherapeuten is roze de meest lieflijke kleur die je kunt bedenken. Roze is het product van passioneel rood met een mespuntje puur wit. Juist dat pure wit haalt alle agressiviteit weg en maakt van roze een tedere, zachte kleur met een positieve uitstraling. Roze zou in staat zijn om de gemoederen te kalmeren en om boze en negatieve gedachten te doen smelten als sneeuw voor de zon. Kijk, en dat hebben we op dit moment hard nodig.

Modetrends lente zomer 2022. De modekleur roze. Photos courtesy of Versace

Pink is it! We durven zelfs een klein beetje kritiek op de Amerikaanse kleurspecialist Pantone los te laten, want als je het ons gevraagd had, dan zouden wij roze – en niet de paarsblauwe kleur Very Peri – tot dé kleur van 2022 uitgeroepen hebben.

Modetrends lente zomer 2022. De modekleur roze. Photos courtesy of Michael Kors

Het begon allemaal met die grote, roze overhemdblouses van vorig jaar zomer. Toen kwamen de broekpakken. En nu dragen we werkelijk alles in het roze. En dan liefst van top tot teen, want de monochrome modetrend geldt natuurlijk ook voor deze kleur.

Je kunt kiezen voor een lange, fuchsia jurk. Dan ben je in één keer klaar. Je kunt kiezen voor roze shorts met een jack in roze leer (yep) en hoge roze laarzen (yep). Ben je een stoer type, ga dan voor een roze cargobroek met een al dan niet stoere roze top. Voor naar je werk kies je een roze of fuchsia broek met daaronder roze schoenen.

Modetrends lente zomer 2022. De modekleur roze. Photos courtesy of Blugirl

Vind je roze modeaccessoires bij een total pink outfit net iets te ver gaan, ga dan voor naturel kleuren zoals naturel leer of riet. Een roze zonnebril is wel iets om je gedachten over te laten gaan. Tik ‘m voor een zacht prijsje op de kop en bekijk de wereld door een roze bril. Het zijn serieuze tijden maar soms mag je even alles loslaten. De roze modetrend steekt je daarbij de helpende hand toe.

Good to know: roze is ook nog eens de kleur van jeugdigheid. Zohier een anti-aging kleur ten voeten uit. Finish je look met wat roze blush op je wangen en je ziet er jaren jonger uit in jouw total pink look.

