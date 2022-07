Natuurlijk kun je niet altijd schaterend en lachend door het leven gaan. Maar we kunnen wel proberen om serener te zijn. Om meer ruimte voor gelukzalige momenten in ons leven in te bouwen.

Waar word jij gelukkig van?

‘Geluk bestaat niet’, zei een ervaren en wijze neuroloog eens tegen mij. Ik vond het niet prettig dit te horen uit de mond van een man die dagelijks geconfronteerd wordt met de geestelijke misère van de mens en die ongetwijfeld jaarlijks talloze recepten voor antidepressiva uitschrijft om zijn patiënten ‘gelukkiger’ te maken.

‘Wat nu, geluk bestaat niet?’, dacht ik toen bij mezelf. ‘Geluk bestaat wel!’ Ik besloot hem niet te geloven. Want welke naam moet ik dan geven aan die momenten in mijn leven waarin ik me echt gelukkig voelde? Ik herinner me mijn eerste feestje. Ik was twaalf en droeg een zeegroen zonnejurkje. Ik had de hele avond gedanst en toen ik na afloop in de spiegel keek, zag ik dat mijn ogen schitterden en fonkelden als sterren. Op dat moment was ik gelukkig.

En dan zijn er die vluchtige, kortstondige momenten van geluk (ik kan het niet anders noemen) die je soms zomaar overvallen. Waarop alles om je heen opeens licht en mooi wordt. Het mag misschien niet lang duren, maar is dat geen geluk?

Ik denk van wel. En ik denk zelfs dat je naar deze momenten kunt toewerken. Dat je ervoor kunt zorgen dat je gelukkiger wordt. Natuurlijk kun je niet altijd schaterend en lachend door het leven gaan. Maar volgens mij kunnen we wel proberen om serener te zijn. Om meer ruimte voor gelukzalige momenten in ons leven in te bouwen.

Een paar suggesties?