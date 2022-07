Zo zien de nieuwe broekentrends voor winter 2022 2023 eruit

Broekentrends herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Michael Kors, Missoni, Max Mara, Ermanno Scervino, Fendi

Had je verwacht dat de modehuizen het voor het nieuwe winterseizoen geheel over een andere boeg zouden gooien, dan moeten we je teleurstellen. De modetrends voor herfst winter 2022 2023 liggen in de lijn van die van de afgelopen seizoenen. Ze borduren erop voort. Dat geldt vooral ook voor de broekentrends.

Broekentrends herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Max Mara

De afgelopen seizoenen zagen we in de broekentrends één grote rode lijn met wat zijsprongen. Die grote rode lijn bestond uit oversize broeken met floor sweeping lange pijpen en hoge tailles. De zijsprongen bestonden uit lage taille broeken en slankere modelletjes. Strakke broeken hebben we in het geheel nog niet in het modebeeld teruggezien.

Eigenlijk hadden wij gedacht dat we op de catwalks voor herfst winter 2023 vooral meer broeken met lagere taille zouden gaan tegenkomen, maar wat dat betreft komen we bedrogen, want de rode lijn is ook in de broekentrends voor winter 2023 op het eerste gezicht nog steeds: wijd, lang en met overwegend hoge tailles.

Broekentrends herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Fendi

Het goede nieuws is dat je met die klassieke, oversize broeken die al in je kast hebt hangen, nog helemaal up-to-date voor de dag komt.

Broekentrends herfst winter 2022 2023. Photo courtesy of Ermanno Scervino

Een andere modetrend die we blijven zien, zijn bovendien de broekpakken, en ook die lijken verdacht veel op die van de afgelopen seizoenen. Ook op dit punt ben je dus al klaar voor de winter.

En dan nog iets: ook die crop top of dat crop jasje dat je al hebt, is opnieuw hot!

Zelfs – nee, het kan toch niet waar zijn – de monochrome modetrend (outfits die van top tot teen in dezelfde kleurnuances komen) zijn weer van de partij.

Is er dan nog iets nieuws onder de winterzon? Natuurlijk wel. Zo gaan we bijvoorbeeld weer mooie wintertruien met een lekker grote col dragen. Een perfect item als de verwarming straks niet hoger dan 19 graden mag :-)