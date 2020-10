Het is herfst. Tijd om met pompoenen te koken! Dit recept voor pompoengnocchi komt uit de Italiaanse keuken. Gnocchi zijn kleine balletjes die je, als pasta, in ruim water met zout kookt en met een saus en geraspte Parmezaanse kaas opdient. Gewoonlijk worden gnocchi van aardappels en bloem gemaakt maar in de herfst wil men er in Italië nog wel eens pompoenvruchtvlees voor gebruiken. Hierdoor krijgen de gnocchi een zoete, herfstige smaak.

Je kunt de gnocchi zo groot of klein maken als je wilt. Wij maakten ze groot zodat elke portie uit twee of drie gnocchi bestaat. Om de zoete smaak niet te overstemmen, serveerden we ze met een eenvoudige saus van gesmolten boter en salieblaadjes.

Een snelle en simpele manier om gnocchi te maken is: simpelweg met een lepel wat van het deeg opscheppen en het in het water laten glijden (deze techniek heet ‘gnocchi al cucchiaio‘, ‘cucchiaio‘ is het Italiaans voor lepel). Je kunt er ook, zoals wij dat deden, eerst balletjes van maken en die op een werkblad met bloem uitstallen. Als je wilt, kun je een deel van de (ongekookte) gnocchi invriezen. Leg de gnocchi eerst op een afstandje van elkaar op een blad in het vriesvak. Na een paar uur, als de gnocchi bevroren zijn, kun je ze overbrengen naar een diepvrieszakje met zipsluiting.

Ingrediënten

1 grote aardappel

500 gram pompoenvruchtvlees (1/2 middelgrote pompoen)

1 ei

zout

peper

nootmuskaat

circa 150 gram bloem (of farina di semola)

eventueel lauwwarm water (voor als je deeg te droog is)

1 flinke klont boter

verse salieblaadjes

vers geraspte gezouten of gerookte ricottakaas (of anders Parmezaanse kaas)

Bereiding

Was de aardappel en wikkel ‘m in aluminiumfolie. Was de pompoen, snijd de vrucht in grote stukken, verwijder de zaden en de draderige binnenkant, wikkel de stukken in aluminiumfolie en laat ze samen met de aardappel ongeveer 20 tot 30 minuten in de oven (200 graden) bakken totdat het vruchtvlees en de aardappel zacht zijn en de schillen zich gemakkelijk laten verwijderen. Let op: plaats de stukken pompoen met de schil naar onderen op de bakplaat (als het vruchtvlees zelf de bakplaat raakt, kan het bruin kleuren).

Maak puree van de pompoenstukken en de aardappel met behulp van een pureeknijper of een vork. Doe de puree in een kom, voeg een eidooier toe, breng het geheel op smaak met zout, peper en nootmuskaat en vermeng alles. Zeef nu de bloem erbij en schep nogmaals alles goed door elkaar totdat je een zachte, compacte maar niet-droge massa krijgt waar je gemakkelijk balletjes (gnocchi) van kunt maken. Is je deeg te droog, voeg dan wat lauwwarm water toe; is je deeg te nat, voeg dan nog wat bloem toe.

Maak nu van het deeg grote (of kleine) balletjes. Leg de gnocchi op een ondergrond met bloem en breng ondertussen een pan met ruim water en zout aan de kook. Alternatief: schep met een lepel – al cucchiaio – direct uit de kom met deeg (onregelmatige) gnocchi die je van de lepel in de pan met kokend water laat zakken.

De gnocchi zijn gaar als ze komen bovendrijven. Tijdens het koken mogen ze niet uit elkaar vallen. Twijfel je of je gnocchi compact genoeg zijn, test ze dan uit door er eerst eentje te koken. Is het deeg niet compact genoeg, voeg dan bloem toe.

Smelt ondertussen een flinke klont boter in een steelpannetje. Doe de salieblaadjes erbij. Serveer de gnocchi met de gesmolten boter en vers geraspte gezouten of gerookte ricottakaas.

