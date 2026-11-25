Op zoek naar het perfecte cadeau? Met deze cadeautips vind je een geschenk dat écht bij de ontvanger past en waar je iemand oprecht blij mee maakt.

Onze cadeaugids. Check deze kadotips voor Sinterklaas en Kerstmis

Vind jij cadeautjes kopen voor Sinterklaas of Kerstmis (of elke andere gelegenheid) ook altijd zo’n ramp? Je wilt iets leuks geven, liefst iets waar de ontvanger echt blij van wordt. Maar hoe weet je of je de juiste keuze maakt? Een goed cadeau uitzoeken is soms een kwestie van psychologie. Het gaat niet alleen om wat je geeft, maar vooral om de persoon aan wie je het geeft, de gelegenheid en de gedachte achter het geschenk.

Met deze tips wordt cadeautjes kopen een stuk gemakkelijker. En vele malen leuker. Het wordt zelfs iets waar je blij zelf van wordt. Want een geslaagd cadeau vinden en geven is misschien nog wel fijner dan zelf iets ontvangen. Iemand oprecht blij maken met een zorgvuldig uitgezocht geschenk geeft voldoening en is óók een cadeau voor jezelf!

Hoe kies je een passend cadeau?

1. Houd het cadeau in verhouding

Kleine cadeaus houden de vriendschap in stand, terwijl overdreven grote cadeaus juist voor ongemakkelijke situaties kunnen zorgen. Degene die het cadeau ontvangt, kan zich verplicht voelen om bij een volgende gelegenheid een even groot of zelfs nog groter cadeau terug te geven. En misschien kan hij of zij zich dat helemaal niet veroorloven.

Een cadeau hoeft niet duur te zijn om indruk te maken. De mooiste geschenken zijn vaak juist klein, persoonlijk en met zorg uitgezocht.

2. Denk aan de persoonlijkheid van de ontvanger

Probeer je bij het uitzoeken van een cadeau in de ander te verplaatsen. Waar houdt hij of zij van? Wat doet iemand graag in zijn vrije tijd? Heeft de ontvanger een bijzondere hobby, een passie of een uitgesproken smaak?

Een boek over een onderwerp waar iemand dol op is, iets voor zijn of haar verzameling of een modeaccessoire dat helemaal bij die persoon past, kan een schot in de roos zijn. Laat je daarbij niet uitsluitend leiden door je eigen smaak: wat jij mooi vindt, hoeft niet automatisch bij de ontvanger te passen.

3. Niet ieder cadeau hoeft persoonlijk te zijn

Er zijn gelegenheden waarbij het helemaal niet zo belangrijk is dat een cadeau persoonlijk is. Denk bijvoorbeeld aan de verjaardag van een vage kennis of een cadeautje voor een collega die je nauwelijks kent.

Heb je bij het Sinterklaasfeest op kantoor door middel van loting de naam getrokken van iemand met wie je weinig contact hebt? Kies dan liever iets neutraals en smaakvols. Een geurkaars, een mooi fotolijstje, een populair boek of een fraai coffee-table book over bijvoorbeeld kunst, fotografie of interieur zijn geschikte keuzes.

Waar moet je nog meer op letten bij het uitzoeken van een cadeau?

Een cadeau kan heel goed bedoeld zijn, maar toch verkeerd vallen. Met deze tips voorkom je ongemakkelijke situaties en scheve gezichten.

Geef cadeautjes die je zelf hebt ontvangen niet zomaar door. Alleen als het cadeau perfect past bij degene aan wie je het wilt doorschuiven, kun je een uitzondering maken. Het is vervelend als de ontvanger erachter komt dat je niet eens de moeite hebt genomen om speciaal voor hem of haar iets uit te zoeken. Geef geen boeken aan mensen die zelfs in de kappersstoel geen tijdschrift openslaan. Het boek zal achteloos bij de andere ongelezen boeken in de boekenkast worden gezet en spoedig bedekt zijn met een laagje stof. Badproducten en make-up kun je beter alleen aan goede vriendinnen of je moeder cadeau doen. Een antirimpelcrème of een stuk zeep (hoe duur het ook was) kan weleens verkeerd worden begrepen. Denk even na voordat je iets koopt. Het kan behoorlijk ongemakkelijk zijn om je vriendin die net flink is aangekomen een beeldig lingeriesetje cadeau te doen. Een servies voor een vriendin die net aan het scheiden is, kan ook behoorlijk gênant zijn. Speciale aandacht verdienen onze vrienden, de huisdieren. Geef alleen een huisdier cadeau als je zeker weet dat het dier gewenst is en dat er goed voor gezorgd kan worden. Anders kan dit cadeau helemaal verkeerd uitpakken, met alle gevolgen van dien, ook voor het ‘cadeautje’ zelf. Word je uitgenodigd voor een kerstdiner? Informeer dan of het de gewoonte is om kerstcadeautjes uit te wisselen. Is dat niet het geval, neem dan een weelderig kerstboeket en een heerlijke fles wijn mee voor de gastvrouw.

De gedachte achter het cadeau telt

Uiteindelijk draait het bij cadeautjes geven niet om de prijs of de omvang van het geschenk. Het gaat om de aandacht, de moeite en de gedachte erachter. Een goed gekozen cadeau laat zien dat je aan iemand hebt gedacht. En dat is misschien wel het mooiste wat je kunt geven.

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