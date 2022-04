Zo stel je een supercoole monochrome modelook samen

Iedereen kan een monochrome modelook hebben. Met zo’n look ben je in één keer up-to-date. Goed om te weten: met zo’n look blijf je niet onopgemerkt!

Modetrends lente zomer 2022. Photos courtesy of Courrèges, Versace, Missoni, Max Mara, Blumarine

Als je het ons vraagt, is de grootste modetrend voor lente zomer 2022 de monochrome look. Dit zijn looks waarbij je je van top tot teen in dezelfde kleur kleedt. De monochrome modetrend is al een paar jaar een hot item maar bereikt dit voorjaar zijn absolute piek. Een beetje fashionista kan er niet omheen.

Op de catwalks voor lente zomer 2022 wemelde het, net zoals de vorige seizoenen, van looks die geheel en al in dezelfde kleur waren uitgevoerd. Elk zich respecterend modehuis deed er wel iets mee. De trend kreeg al direct voet aan de grond in de modewereld waar infuencers en it-girls er direct mee aan de slag gingen.

Maar ook bij het grote publiek is de boodschap aangekomen. Wij zijn net terug van een opening van een kunsttentoonstelling en keken onze ogen uit. Het leek wel of er een dresscode was (was er niet) of dat de dames de koppen bij elkaar hadden gestoken (hadden ze niet). Het was één wemeling van bonte, monochrome outfits.

De een droeg een groene zijden broek met idem dito blouse, de ander een lange rode jurk met rode accessoires, weer een andere dames was geheel in het geel, en verder zagen fuchsia, en total blue. Het publiek an sich was een kunstwerk, een palet van intense, felle en inspirerende kleuren.

Hoe stel je een monochrome look samen?

Op zich is het heel eenvoudig om een monochrome look samen te stellen, maar wil je die jaren-2022-kwinkslag eroverheen leggen, houd dan een paar dingen in gedachten:

Wees je ervan bewust dat als je je in één enkel kleur kleedt – zeker als dat een felle kleur is – je ‘hard bij de buitenwereld binnenkomt’. Ga daarom voor items met een minimalistische uitstraling .

. Weet dat lijnen en proporties door het gebrek aan kleurverschillen extra benadrukt worden. Ga voor moderne snitten, oversized is beter dan (te) strak, of items met een tailoring uitstraling.

Monochroom kan ook een lange jurk in een inspirerende, aanwezige kleur zijn.

Ga voor weinig of geen accessoires . Je kleur spreekt voor zich.

. Je kleur spreekt voor zich. Kies je tas en schoenen in dezelfde kleur als je look of kies voor één van beide een afwijkende kleur. Een voorbeeld? Een roze broekpak, met roze tas en met groene schoenen.

Speel met materialen en texturen. Glansmaterialen bijvoorbeeld mag je met matte materialen combineren. Zijde en satijn zijn op dit moment een huge trend.

en texturen. Glansmaterialen bijvoorbeeld mag je met matte materialen combineren. Zijde en satijn zijn op dit moment een huge trend. Geen fan van felle kleuren? Ga dan voor een total white look of een zachte pastel .

. Je kunt de kleur van je look eenvoudig doortrekken in je make-up met een eyeliner in dezelfde kleur als je outfit.

Monochrome looks zijn echt iets om mee te experimenteren. Trek je kast open en zoek naar items in dezelfde kleurnuance. Wie weet wat voor een inspirerende looks dat oplevert.

