Kapseltrends 2022. Zo chic kan een paardenstaart zijn. Foto Charlotte Mesman

Als je haar maar goed zit. Het zou zomaar het motto van de kapseltrends voor lente zomer 2022 kunnen zijn. Met het accent op de haarsnitten. Want dit seizoen draait het allemaal om het model dat je in je haar laat knippen.

Hoofdregel is dan ook dat je het mooi los draagt want je vakkundig geknipte coupe – of je nu losse fladderende manen, een beeldig French bobje of een pittige pixie cut hebt – moet gezien worden.

Kapseltrends 2022. Zo chic kan een paardenstaart zijn. Influencer Leonie Hanne. Foto Charlotte Mesman

Maar er zijn dagen waarop je niet aan wassen toekomt of waarop je gewoon even niet dat haar rond je hoofd wilt hebben. Dan is die ouwe vertrouwde paardenstaart je redding. En laat die nu eens héél trendy kunnen zijn.

Op de modecatwalks, in de glossy’s maar ook onder de influencers is de paardenstaart dit seizoen enorm geliefd. Instagrammers als Leonie Hanne en Caro Daur hebben van hun halflange lage paardenstaarten met middenscheiding hun signatuur look gemaakt.

Kapseltrends 2022. Zo chic kan een paardenstaart zijn. Influencer Gala González. Foto Charlotte Mesman

De meisjes, beiden Duits, dragen hun haar glad om het hoofd naar achteren en binden het daar met een eenvoudig elastiekje vast. Als ze echt uit de band willen springen, draaien ze nog een haarlok om het elastiekje en steken ze hier en daar een speldje. Maar meer komt er niet bij kijken. Alle reden dus om eens met zo’n top influencer look te experimenteren.

Een andere populaire paardenstaart die net wat meer vaardigheid vergt, is die van de Spaanse influencer Gala González. Zij brengt haar haar wat minder strak naar achteren zodat de krullende textuur tot zijn recht komt. Maar het leukste aan haar paardenstaart is de kleine opbolling (bouffant) net boven het elastiekje.

Kapseltrends 2022. Zo chic kan een paardenstaart zijn. Influencer Mary Leest. Foto Charlotte Mesman

Ook de Russische influencer Mary Leest koos voor de Fashion Week voor zo’n lief bouffantje. Zoiets kun je eenvoudig creëren door je paardenstaart strak vast te binden en vervolgens voorzichtig aan het haar boven het elastiekje te trekken.

Moraal van het verhaal: de paardenstaart is chic en deze zomer dragen we ‘m laag in de nek met het haar glad om het hoofd en een middenscheiding of wat losser met een kleine bouffant achter op het hoofd.

Kapseltrends 2022. Zo chic kan een paardenstaart zijn. Influencer Veronica Ferrara. Foto Charlotte Mesman

Houd je van een pittigere look, zet de paardenstaart dan wat hoger op je achterhoofd vast en maak er een vlechtje in zoals de Italiaanse influencer Veronica Ferraro.

En nu jij! Laat je inspireren door deze haartrends en influencer paardenstaarten. Geef jouw eigen paardenstaart een moderne twist mee.

