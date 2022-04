De chunky sandalen voor zomer 2022 zijn hotter én lelijker dan ooit

De schoenentrends voor lente zomer 2022 maken – net zoals de modetrends – heftige tijden door. Alle regels worden op de schop genomen, alles mag, alles kan. Hoge hakken (pumps en hooggehakte sandaaltjes) komen terug. Het wordt weer balanceren, dames! Maar daar tegenover staan de chunky sandalen.

Sinds de Birkenstock-hype is de ‘chunky sandal’ of ‘fugly shoe’ niet meer uit beeld verdwenen. De fashionista’s die nu eenmaal van een beetje shockeren houden, vinden ze fantastisch.

Ook de modehuizen blijven ermee spelen. Denk maar eens aan de collectie van Balenciaga in samenwerking met Crocs. Is er een sprekender voorbeeld van een ronduit oerlijke badslipper te vinden dan de Pool Crocs van Balenciaga? Wij denken van niet.

Maar er zijn ook chunky sandalen die in al hun lompheid toch nog kunnen bekoren. Zoals de sandalen van Sportmax die wel iets weg hebben van veerkussens die met ultravrouwelijke linten om de enkels worden bevestigd.

Wie de schoen past, trekke hem aan. Vind je het leuk om je modelook op een nonchalante manier iets opvallends mee te geven, dan is de chunky sandaal jouw ding.

Hoe je ze draagt? Dat is heel eenvoudig. Onder een spijkerbroek of minirok zijn ze übercool, bij een bikini staan ze grappig en gek, maar met een ultrageklede dressed-up look zijn ze gewoonweg briljant. Want heftige contrasten zijn nog altijd dé geheimformule van een supercoole fashionista look.