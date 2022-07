Cut out is dé grote modetrend voor zomer 2022 (maar wel even goed kiezen)

Je weet het vast en zeker al: cut out is dé grote modetrend. Of het nu om topjes, jurken of catsuits gaat, de modeontwerpers spelen met onverwachte inkepingen en stukjes blote huid.

Modetrends zomer 2022: cut out topjes, jurken en catsuits. Photo courtesy of Stella McCartney

Nooit als tevoren was waren cut out ontwerpen zò populair. Het is dé grote, misschien wel de grootste modetrend voor zomer 2022. En hiermee is meteen de vrouwelijkheid in de mode terug. En dat is opmerkelijk.

Want… aan de ene kant zijn we de afgelopen decennia heel wat preutser geworden. Denk maar eens aan topless zonnen. Wie doet dat nu nog? Aan de andere kant is de mode de afgelopen seizoenen spannender en verleidelijker geworden.

Modetrends zomer 2022: cut out topjes, jurken en catsuits. Photo courtesy of Stella McCartney

Het begon allemaal met de comeback van de jaren ’90, met crop tops, en later ook minirokjes. Voor zomer 2022 kwamen daar rokken en broeken met lage tailles en jurken met bijna ongehoord hoge splitten bij. Maar vooral ook de cut out trend die op een uiterst subtiele manier stukjes blote huid vrijgeeft.

Supercool zijn bijvoorbeeld de strakke en elastische cut out topjes, maar ook cut out jurken en zelfs cut out catsuits van Stella McCartney. Deze ontwerpen draag je net zo goed naar het strand als tijdens een avondje stappen.

Modetrends zomer 2022: cut out topjes, jurken en catsuits. Photo courtesy of Saint Laurent

Heel chic zijn de creaties van Saint Laurent. Daar zagen we catsuits met creatieve inkepingen in een mondaine, superglam stijl.

De cut out jurken van het Italiaanse modehuis Alberta Ferretti daarentegen zijn gedrapeerd, met asymmetrische of juist heel symmetrische cut out details.

Modetrends zomer 2022: cut out topjes, jurken en catsuits. Photo courtesy of Alberta Ferretti

Eigenlijk kan iedereen een cut out jurk of idem dito top dragen maar er zit wel een ‘maar’ aan. Let goed op welk stukje huid er geshowd wordt en vraag je af of het gezien mag worden. Kies niet zomaar lukraak voor een top of jurk die je aanspreekt maar laat je leiden door je sterke en zwakke punten (iedereen heeft ze). Kies dat model dat jou het meest flatteert.

Modetrends zomer 2022: cut out topjes, jurken en catsuits. Photo courtesy of Courrèges

Zo had ik onlangs een beeldige cut out jurk te pakken. Zolang ik me bewoog, was-ie te gek. Maar omdat de jurk heel strak moest zitten om niet naar beneden te glijden, drukte die in mijn huid wat bij bepaalde bewegingen echt een heel lelijk, zeg maar esthetisch onveranwoord resultaat opleverde. Ik heb nog even overwogen om het jurk als ‘museumstuk’ te houden maar heb het toen toch maar geruild voor een meer flatterend model.

Dus loop die cut out modellen niet zomaar voorbij maar kies ze met zorg. Vind je het juiste model dan is succes gegarandeerd!