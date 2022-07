Beauty trends 2020. Strandmake-up. Stralend mooi aan zee! 6 Tips

Make-up no make-up zal nooit uit de mode gaan. Ook de beauty trends voor 2021 laten natuurlijke maquillages zien. Deze make-up looks zijn uiterst geschikt voor een dagje aan zee (in het zwembad, in de bossen of in de tuin). Aan zee houden we onze make-up simpel. Hieronder onze tips voor een natuurlijke maar superzwoele strandlook.

Anti-zonnebrandcrème

Beschermen staat voorop! Voordat we ons opmaken en naar het strand begeven breng je een anti-zonnebrandcrème aan. De zonnefilter zal pas na 15 à 20 minuten effectief zijn. Daarom is het van belang de crème al thuis aan te brengen. Wil je niet zonder foundation naar het strand (vooral in de eerste dagen aan zee voelen we ons vaak ‘bloot’ zonder de gebruikelijke basis) dan kun je een waterproof foundation gebruiken. Tegenwoordig zijn er uitstekende waterproof foundations met een zeer hoge factor (zelfs SPF 40) waarmee je je op het strand en in zee kunt uitleven terwijl je teint perfect intact blijft. Ook in dat geval is het altijd nog beter om ONDER je zonfoundation een SPF-crème aan te brengen!

Wenkbrauwen

Omdat we op het strand meestal weinig make-up gebruiken kunnen we de wenkbrauwen extra accentueren. Epileer ze zorgvuldig (of beter nog: laat het doen!) en zet ze aan met een wenkbrauwpotlood. Daartoe houd je het wenkbrauwpotlood schuin en trek je kleine streepjes als je de hoeken bij je neus intekent. Bij het tekenen van de wenkbrauwen richting je slapen mag je de punt ook recht op je wenkbrauwen zetten omdat het lijntje daar scherper mag zijn. Je kunt je wenkbrauwen natuurlijk ook (laten) verven, vooral als ze lichter zijn dan je haarkleur of sterk oplichten door de zon.

Waterproof mascara

Gebruik een waterproof mascara, laag over laag, want ook de wimpers krijgen in deze natuurlijke maquillage een extra accentje. Net zoals je wenkbrauwen kun je ook je wimpers vlak voor de vakantie laten verven maar dan zul je ze altijd nog met een vleugje mascara moeten omkrullen om het gewenste effect te bereiken. Let op: gebruik ’s avonds een milde, maar geschikte make-up remover die de waterproof mascara moeiteloos oplost. Je wilt niet dat je mooie wimpers onder het geweld van geboen en geborstel sneuvelen.

Eyeliner

Een lijntje langs je wimpers geeft je oog extra uitdrukking. Als je eyeliner naar het strand gebruikt kun je er zelfs voor kiezen om geen mascara te gebruiken. Wel zo gemakkelijk! Gebruik wel altijd een waterproof eyeliner want als je met een uitgelopen lijntje de zee uitkomt, is het effect weg.

Crèmeblush

Geef je zongekuste wangen een extra geraffineerd tintje met een zachte crèmeblush. Crèmeblush heeft een mooie glans en is beter bestand tegen water, wind en zand dan een blush in poedervorm.

Lippenstift en gloss

Zet je lippen aan met een glanzende lippenstift of gloss. Dat mag een zonnige, felle kleur zijn (oranje, rood, fuchsia). Wil je het simpel houden, ga dan voor een natuurlijkroze tint. Kies een hydraterende formule met een zonnefilter. Heel geschikt is ook gloss die de lippen verzorgt en tegen de zon beschermt.