Modetrends winter 2022. Lammy coat zijn onwaanzinnig chic en trendy. Onze tips & trends

Modetrends winter 2022. (Nep)lammy coats. Photo courtesy of Each x Other

Je hoeft maar een blik op de modefoto’s voor winter 2021 2022 te werpen en je weet het: die klassieke jassen en jacks met imitatieschapenvacht zijn weer helemaal terug in de mode. Lammy coats mogen dan geen nieuwigheid zijn, je kunt er wél vernieuwende en up-to-date modelooks mee creëren.

Modetrends winter 2022. (Nep)lammy coats. Photo courtesy of Barbara Bui

Mocht je zin in hebben in nieuwe mode inspiratie en ideeën willen op doen (wellicht ook voor je aankopen in de uitverkoop), bekijk dan eens de modefoto’s van lammy coats voor winter 2022 die wij voor je bij elkaar haalden. Of misschien heb je ergens nog een lammy hangen die opeens weer interessant kan worden.

Lammy jas of jack?

Lammy jassen (we hebben het altijd over imitatieschapenvacht) zijn enorm stijlvol. Je kunt ze letterlijk over elke outfit dragen. Je maakt er een waanzinnig statement mee en je zult het er nooit koud in hebben.

Een andere klassieker is het sportieve lammy jack. Deze komen in kortere en langere versies. Deze jacks zijn ideaal voor op de fiets of andere sportieve activiteiten maar je kunt er ook ontzettend stoere en hippe looks mee creëren.

Modetrends winter 2022. (Nep)lammy coats. Photo courtesy of Chloe

Supercool is de lammy coat van Chloé die je kunt afritsen zodat je lange jas een jack wordt!

De meest gangbare kleuren zijn volgens de modetrends voor winter 2021 2022 natural tinten en zwart. Het (nep)bont mag zowel zwart als licht van kleur zijn.

Hoe draag je je lammy coat?

We zeiden het al: je draagt je lammy coat letterlijk over alles.

Voor een seventies look (zoals bij Chloé) combineer je je jas (of jack) met een lange gemêleerde of patchwork jurk in tricot.

Lammy coats met een spijkerbroek en een klassieke top (een witte blouse bijvoorbeeld) maken een eenvoudige maar stijlvolle look.

Lange lammy coats laten zich ook heel goed nonchalant over een oversized (maar stijlvol) joggingpak gooien (met de nadruk op gooien want het moet er ongewild chic uitzien, zo'n duur ogende jas over zo'n simpele outfit).

Supercool zijn lammy jacks over total black outfits zoals een klassieke zwarte broek met een zwarte coltrui met daaronder van die zwarte chunky mocassins.

Modetrends winter 2022. (Nep)lammy coats. Photo courtesy of Barbara Bui

Heel mooi ook is een zwarte lammy jack (al dan niet met wit bont) over een zwarte tricot jurk of hes (zie de looks van Barbara Bui).

Modetrends winter 2022. (Nep)lammy coats. Photo courtesy of Each x Other

Een andere spannende combinatie is een lammy jas of jack in een natuurlijke kleur met licht gekleurde fake schapenvacht in combinatie met andere naturel kleuren (karamelbruin, chocolade) en fris wit. Zie Each x Other.

Geen zin in een coat? Kijk dan ook eens bij de fake lammy gilets en combineer dit kledingstuk met een bloemen- of paisley print of draag het op een spijkerbroek. Cool!

Modetrends winter 2022. (Nep)lammy coats. Photo courtesy of Isabel Marant

Bekijk de looks maar eens en laat je fantasie gaan.

