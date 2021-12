Fitness trends 2022. Van kettlebell tot low impact. Zo word je (ook zonder sportschool) slanker en strakker!

Fitness trends 2022. Van kettlebell tot low impact

Sinds ik jaren geleden voor het eerst een sportschool betrad om met gewichten te gaan trainen, is er enorm veel veranderd. De wereld van de body builders uit de jaren ’80 hebben we al jaren geleden achter ons gelaten. De hedendaagse fitness trends zijn geavanceerd. Er ligt steeds meer wetenschappelijke kennis aan ten grondslag. Ook het schoonheidsideaal is veranderd. Maar één ding streven we nog steeds allemaal na: een slank, strak lijf.

Daar schortte bij mij de afgelopen (covid)jaren nog wel het één en ander aan. Tijdens de eerste lockdown in voorjaar 2020 schafte ik zonder aarzelen een loopband aan. Ik was vastbesloten om mijn lijn – waar ik de afgelopen jaren in de sportschool hard aan had gewerkt – te behouden. Weinig deed het er toe dat die joekel de woonkamer domineerde (en nog steeds domineert).

Bijna elke dag liep ik een half uurtje op de loopband. Op andere dagen trainde ik, wederom een half uurtje, met de kettlebell (die bal met handvat) om mijn spieren in beweging te houden. Pas tijdens de lockdown ben ik dit instrument naar zijn waarde gaan schatten. De kettlebell – een actuele fitness trend – stelt je in staat om in een betrekkelijk kleine ruimte met maar één instrument (de kettlebell dus) je hele lichaam te trainen.

Voordeel van de kettlebell boven het krachttrainen is bovendien dat je core (het samenstel van buik-, rug- en bekkenspieren) aan bod komt. Ik merkte dat bijvoorbeeld dat ik mijn buikspieren heel goed met kettlebell oefeningen kon trainen, en wel zonder de rugpijn die ik nog wel eens van de klassieke crunches op het matje overhield.

Ondanks al mijn inspanningen (als je een half uur per dag sporten plus wat wandelen door de stad inspanningen kunt noemen) kwamen er echter in de loop van de tijd een aantal kilootjes bij. Dit liet zich heel gemakkelijk verklaren door mijn passie voor koken, eten en fotograferen.

Toen we noodgedwongen allemaal moesten thuisblijven en het fotograferen van modeshows en fashion modellen niet meer aan de orde was, begon ik alle gerechten die mijn Italiaanse partner op tafel zette, te fotograferen. Eén en ander resulteerde uiteindelijk in een kookboek (waar ik op dit moment de laatste hand aan leg) maar ook in een aantal onwelkome extra kilo’s want natuurlijk moest alles geproefd worden.

Hoe trouw ik ook elke dag trainde en kilometers wandelde, de naald van de weegschaal schoot omhoog. Ik wist dat ik er iets aan doen moest, maar miste de motivatie. Die kwam pas toen ik op een foto van mezelf opmerkte dat ook mijn gezicht ronder was geworden. Dat was het moment waarop de knop omging.

Allereerst pakte ik mijn voeding aan. Ik schrapte alle zoete dingen (met uitzondering van zelfgemaakte vijgenjam bij het ontbijt) en bracht de hoeveelheid pasta, brood en kaas drastisch terug. In plaats daarvan kwamen groenten en fruit. Ik begon in Italië (waar ik voor de fashion week was) groentemarkten af te struinen en ontdekte een heel nieuwe wereld van allerlei onbekende groenten en wilde kruiden. Een en ander leverde het begin van een tweede kookboek op plus een paar kilo’s minder.

Omdat ik het in Italië zonder loopband moest stellen, zocht ik naar een andere manier om zonder sportschool (want ook daar waren de sportscholen gesloten) te kunnen sporten. Mijn kettlebell had ik in Italië wel bij de hand, maar ik voelde dat ik die oefeningen moest ondersteunen met aërobe training om mijn resultaten te verbeteren.

Zo kwam het dat ik met online low impact high intensity trainingen begon. Voor mij waren dit soort trainingen nieuw. Met de achterliggende technieken was ik wel bekend – hartslag naar een bepaald niveau brengen om vet te verbranden volgens de bekende formule 60% tot 70% van je maximale hartslag (220 minus je leeftijd) en hiit (intensieve inspanning gedurende een korte tijdsduur) bijvoorbeeld – maar ik was niet echt bekend met de low impact high intensity trainingen waarbij deze technieken – en meer – bijeenkomen.

De trainingen bleken bovendien uiterst geschikt om thuis (of zelfs in een hotel) uit te voeren. Je hebt er maar weinig ruimte en geen instrumenten nodig en je hoeft niet te springen (lees: geen overlast voor de benedenburen). De lessen zijn intensief maar niet zwaar waardoor ik ze met plezier volg (en dat ook zal blijven doen).

Inmiddels heb ik een paar maanden ongeveer vijf à zes keer per week een low impact high intensity training van 30 minuten gedaan (en af en toe een kettlebell sessie) en het resultaat is verbazingwekkend. Mijn buikspieren zijn strak, mijn hele core is strakker geworden (!) en ook mijn benen zijn slanker, mijn armen gedefinieerder. Het fijne van deze manier van trainen vind ik dat mijn spieren er niet groter van zijn geworden, iets wat met krachttrainen (hoe leuk ik het ook vind!) wel het geval was.

Natuurlijk speelt ook de voeding een rol maar dat is geen nieuwigheid. Wél nieuw voor mij was de positieve impact van low impact high intensity training op mijn lichaam. Ik train al sinds jaren en jaren, en ik zal naast mijn online lessen ook zeker wat aan krachttrainen, loopband en kettlebel blijven doen, maar denk dat ik nu eindelijk de juiste formule voor mijn lijf heb gevonden.

Charlotte Mesman voor TRENDYSTYLE