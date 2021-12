Mode accessoires 2022. Grote brillen met hoekige monturen zijn dé trend

Brillentrends 2022. Grote, vierkante statement monturen. Foto: Charlotte Mesman

Op het eerste gezicht hadden we het niet echt door maar toen we de streetstyle foto’s die we tijdens de afgelopen modeweken maakten, gingen editen, konden we er niet omheen: de brillentrends voor 2022 staan in het teken van grote, hoekige en stoere monturen.

Of het nu om een zonnebril of een bril met corrigerende lenzen gaat, met je bril maak je tegenwoordig een statement. Het is niet meer iets om weg te moffelen.

Herinner je je nog die montuurloze brillen waarvan we trots zeiden dat ze bijna onzichtbaar waren? Die filosofie is nu dus helemaal achterhaald. Een bril is iets om trots op te zijn, om uit te dragen, om te showen. We vermoeden zelfs dat hippe peopletjes die geen bril nodig hebben momenteel aan de bril gaan, gewoonweg omdat het cool is.

Oké, ook dit is iets wat we al eerder gezien hebben. Maar de nieuwigheid is dat deze brillentrend niet meer alleen voorbehouden is aan ultratrendy jongeren maar dat je ook als dertiger, veertiger, vijftiger (of wat dan ook) met zo’n statement bril een enorm goed en stijlvol figuur slaat.

Dat is wat ons betreft een doorbraak die iedere vrouw die maar even een bril nodig heeft (of niet) voor ogen moet hebben. Alles kan, ongeacht je leeftijd.

Hoe zien die hippe brillen die het fashiongehalte van je look onmiddellijk met duizenden punten opkrikken er dan wel niet uit? Uitgesproken, meer vierkant dan rond en vooral lekker groot. De rest mag jij invullen op basis van jouw gezichtsvorm en persoonlijkheid. Maar wees vooral niet bang om op te vallen. Jij mag er zijn! Poweren dus met je nieuwe bril.

