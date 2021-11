Elk seizoen komen er in de mode een aantal nieuwkomers om de hoek kijken. Zo ook in de broekentrends voor winter 2021 2022. Ken jij deze trends?

Modetrends winter 2021. Winterbroeken: blijvers en nieuwkomers. Photo courtesy of Etro

In de modetrends voor herfst winter 2021 2022 komen we oude bekenden tegen maar ook nieuwkomers. Dat geldt ook voor de broekentrends. Daar zien we pantalons die voortborduren op die van vorig jaar winter maar ook broeken die we echt niet verwacht hadden!

Modetrends winter 2021. Winterbroeken: blijvers en nieuwkomers. Photo: courtesy of Etro

Oude bekenden zijn de wijde broeken die we al een paar seizoenen dragen. Daar vallen natuurlijk weer allerlei modellen onder zoals de oversized broeken met hoge taille en wijd uitlopende, superlage broekpijpen die we onder oversized blazers dragen. Daar komt deze winter ook de bandplooibroek bij (wellicht een opvolger van broek met paperbag taille van afgelopen zomer). Vooral spijkerbroeken met bandplooi zijn dan wel niet nieuw maar wel weer terug van weggeweest.

Tip voor het dragen van oversized/bandplooibroeken: draag je trui er aan de voorkant in zodat de hoge taille zichtbaar is. Hierdoor lijk je langer! Aan de achterkant mag je je trui ook over je broek dragen (dat houdt je taille slank).

Modetrends winter 2021. Winterbroeken: blijvers en nieuwkomers. Photo courtesy of Iceberg

Een andere oude bekende is de joggingbroek die we – vooral na de lockdown winter van vorig jaar – altijd en overal mogen en kunnen dragen. Ook in een geklede look.

Modetrends winter 2021. Winterbroeken: blijvers en nieuwkomers. Photo courtesy of Sportmax

Een totaal onverwachte nieuwkomer (voor ons althans) is de slank afkledende tricot broek met superlange bootcut pijpen. Deze tricot broeken kun je op zich dragen of onder een (bijbehorende) jurk. Dat is dan meteen een tweede (betrekkelijke) nieuwigheid: we gaan weer broeken onder rokken dragen.

In het verlengde van de tricot broek ligt de legging die we, liefst in het zwart, an sich dragen met een paar stoere boots of hiking shoes eronder en een oversized sweater erop.

Modetrends winter 2021. Winterbroeken: blijvers en nieuwkomers. Photo: courtesy of Miu Miu

Last but not least – en zeg nu eerlijk: deze trend zag niemand aankomen – is deze winter ook de doorgestikte skibroek verheven tot urbanwear. Met een skibroek door de stad, daar komt het op neer. Wel even een mooi wollen (kasjmier!) truitje op dragen. Als je er dan ook nog zo’n schattig babydopje met bandje onder je kin à la Miu Miu bijhaalt, ben je helemaal avant-garde!

Bekijk de catwalkfoto’s maar eens en laat je inspireren voor jouw winterbroeken outfits.

